Майже 50 років Олександр Пшенка прожив у двоповерховому житловому будинку в центрі Сіверська на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення він евакуювався, а невдовзі його дім знищили російські обстріли. Пройшло понад два роки, а комісія так і не обстежила його руїни, щоб оцінити збитки для отримання компенсації. Розбираємося, чому процес затримується, а ніхто з місцевих досі не отримав акти про обстеження нерухомості.

Цей матеріал створила команда платформи "Свій дім" спеціально для 24 Каналу.

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Повномасштабного вторгнення не чекав, тому робив ремонти в квартирах

До повномасштабного вторгнення чоловік працював директором комунального підприємства у Сіверську та займався садівництвом. Він жив у двоповерховій “сталінці”, що будували по всьому СРСР у 1950-ті роки.



Олександр Пшенка до повномасштабного вторгнення / Фото з фейсбук-сторінки військовослужбовця

Квартиру чоловік купив у тому ж самому домі, де і виріс. Навіть мешкали з мамою на одному сходовому майданчику.

Наш будинок розташовувався впритул до Центру культури та дозвілля. Попри те, що моя квартира була на другому поверсі, під дахом, там ніколи не було спекотно. Це був дуже гарний будинок. Сусіди були дружніми: усі одне одного знали, білизну на мотузки вішали, прибирали подвір’я разом, косили траву. Двір також був обгороджений парканом, щоб чужі рідше заходили – було дуже затишно,

– ділиться спогадами Олександр.

Будинок на проспекті Миру, 7 у Сіверську до повномасштабного вторгнення Росії в Україну / Фото: Wikimapia/Nikola

Чоловік не очікував повномасштабного вторгнення РФ, тому вкладав гроші у ремонт квартири.

Десь за рік до початку повномасштабної війни я закінчив останні роботи. Меблі та техніку оновили. У матері також зробив ремонт. Тому вже почав займатися під’їздом. Десь восени 2021 року я замінив там вікно, бо з нього взимку дуже дуло холодом. Під’їзд теж фарбував час від часу. Старалися родиною підтримувати порядок,

– розповідає мешканець Сіверська.



Будинок на проспекті Миру, 7 у Сіверську на День Незалежності, 2021 рік / Фото надане платформі "Свій дім" Олександром Пшенкою

Російські окупанти знищили дім авіабомбою

Чоловік прожив у будинку майже 50 років. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стався епізод, який Олександр сприйняв як попередження.

По місту вже почало прилітати. Сиджу якось вдома і тут чую – розбивається скло у під’їзді. Це якраз те вікно, яке я міняв. Виходжу, а там голуб врізався у скло з вулиці. Відчинив його, дивлюсь, а голуб напівживий. Я його тоді витягнув, вийшов на проспект і посадив біля ялинки. Думав він піде у своїх справах, а потім дивлюсь – немає, зміг полетіти! А вже ж йшла війна, і я подумав, що це якесь попередження,

– згадує Олександр.

Тоді Олександр вирішив, що варто разом з дружиною та мамою евакуюватися у Київ до знайомих. Сподівалися, що тимчасово, тому ніякого майна з собою не взяли.

Свого часу я вже пережив у Сіверську АТО та все оцінював на досвіді. Коли почалась повномасштабна війна, у місто з'їжджалися наші хлопці. Я розумів, що, ймовірно, росіяни будуть гатити по місту, і треба зберегти своє життя. Я думав, що їду тимчасово, навіть родинні фотографії не забрав – їх мені найбільше шкода. Окупанти забрали усе моє минуле!

– обурюється Олександр Пшенка.

Деякий час після евакуації директор комунального підприємства ще розмірковував над поїздкою у Сіверськ, щоб забрати майно. Однак, коли влітку 2022 року армія ворога окупувала Сіверськодонецьк та Лисичанськ, обстріли стали настільки потужними, що про повернення вже не йшлося. Згодом чоловік мобілізувався до лав Національної гвардії України.



Олександр Пшенка (ліворуч) у лавах НГУ / Фото з фейсбук-сторінки воїна

Вже у лавах НГУ захисник дізнався, що 30 червня 2022 року російські окупанти влучили авіабомбою у "сталінку" на проспекті Миру 7, де жив він і його мама. Вибух був такої потужності, що там, за словами чоловіка, нічого не залишилось.

1 липня тодішній міський голова Сіверська Андрій Черняєв записав відео на фоні зруйнованого вщент будинку. Посадовець тоді сказав, що в будівлі загинули двоє жителів міста та закликав місцевих евакуюватися.

Міський голова Сіверська Андрій Черняєв записує відеозвернення на фоні знищеного будинку, де мешкав Олександр Пшенка: відео Сіверської МВА

У будинку не було ніякого укриття, де можна було б сховатися. Коли покидав його, то сподівався, що повернуся. Для мене тоді найгіршою думкою було не застелити ліжко, бо думав: щоб дружина не сварила,

– ділиться Олександр.

Залишки від двоповерхового будинку на проспекті Миру, 7 у Сіверську / Мапа Google

Весною 2024 року чоловік вирішив зареєструвати своє житло як зруйноване.

Я зареєструвався у застосунку Дія та почав дізнаватися у військовій адміністрації, що треба робити далі. Мені казали про акт від поліції, адже там загинули люди, й вони їздили фіксувати цей факт. Але ж руйнування вони не фіксували! Мої сусіди у травні 2024 року писали листа до Національної поліції. Там відповіли, що вони не займаються пошкодженнями. Нібито слід звернутися до СБУ, бо це їхня юрисдикція. Написали тепер листа до СБУ – і поки що тиша,

– пояснює Олександр Пшенка.

У Сіверську комісія не обстежила жодного зруйнованого будинку

Чоловік вважає, що у 2022 році була можливість їздити у Сіверськ навіть без броньованих машин та оформлювати акти для сертифікатів на компенсацію.

Вже пішов третій рік, як мій будинок знищений. У 2022 році у місто їздили й очільник військової адміністрації, й багато інших посадовців. На початку літа того року окупанти були за Сєвєродонецьком (зараз Сіверськодонецьк — 24 Канал), і артилерія ще не діставала до Сіверська. Зараз же лінія фронту по селу Верхньокам’янське і, звісно, там дороги вже закриті усі. Я це розумію. Але раніше чому не обстежили?

– обурюється він.

Ситуація на Сіверському відтинку фронту на початку жовтня 2024 року / Мапа DeepState

Начальник міської військової адміністрації Сіверська Олексій Воробйов у коментарі журналістам розповів, що оскільки бойові дії неподалік Сіверська тривають з 2022 року, то не могли раніше обстежувати зруйноване житло, й не можуть станом на кінець вересня 2024 року. Тому жодному жителю Сіверська не видали акти обстеження нерухомості.

Територія Сіверської міської територіальної громади з весни 2022 року знаходиться в зоні активних бойових дій, що унеможливлює оперативне реагування міської військової адміністрації на ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд на території громади, а також проводити обстеження та складати відповідні акти,

– пояснює начальник міської військової адміністрації Сіверська.

Нині ситуація у місті важка, а до лінії фронту близько 8 – 9 кілометрів.

"Станом на вересень 2024 року Сіверськ знаходиться у червоній зоні безпекової ситуації. Тому в'їзд до міста закрито. Водночас станом на 27 вересня на території Сіверської міської територіальної громади проживає 807 осіб", – уточнює Олексій Воробйов.



Олексій Воробйов / Фото з фейсбук-сторінки голови Сіверської МВА

Тим часом власник квартири не розраховував за формулою, скільки в теорії зможе отримати за квартири, які втратила його родина. Він не хоче тішити себе марною надією.

Поки я розумію, що грошей не вистачає у держави. Спочатку треба виграти війну та забезпечувати ЗСУ. А на відшкодування необхідні неймовірні гроші для сотень тисяч українців, а може й більше. Тому я б хотів, щоб держава проводила більш активне інформаційне роз’яснення цієї теми. Хай дадуть сертифікати, що почнуть діяти після закінчення війни. Хочу знати, особливо на службі, що коли закінчиться війна, то я зможу розраховувати на житло. Хай спочатку отримають багатодітні родини та інші, хто цього потребує у першу чергу. Але головне – дайте надію! І не просто надію, а закріпіть надію законами! Це даватиме впевненість у завтрашньому дні,

– підсумовує Олександр Пшенка.

Чоловік не подавав заяву до міжнародного Реєстру збитків. Це можна зробити через застосунок Дія. Олександр готовий подати заяву й до Реєстру збитків, але спочатку він прагне отримати гарантії від української держави щодо компенсації за свій знищений будинок.

Щоб прояснити ситуацію з комісією, про яку також говорить Олександр Пшенка, журналісти звернулися до начальника міської військової адміністрації Сіверська Олексія Воробйова.

Він повідомив, що у Сіверську 30 січня 2023 року дійсно створили комісію "з обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок воєнних дій Росії на території Сіверської громади”. Це розпорядження начальника ВА №22-ОД. Однак свої прямі обов’язки члени комісії виконувати не можуть.

Станом на кінець вересня 2024 року безпекова ситуація в громаді не дозволяє проводити роботи з обстеження зруйнованих та пошкоджених будинків через активну фазу бойових дій,

– уточнює він.

Варто зазначити, що бойові дії тривають. Якщо ЗСУ вдасться відігнати окупантів подалі від міста, це покращить безпекову ситуацію у Сіверську, і члени комісії зможуть зайнятися обстеженням житла.

Станом на початок жовтня 2024 року ситуація у місті залишається важкою та погіршується через постійні обстріли та руйнування Сіверської громади.

Руйнації зазнала вся інфраструктура територіальної громади. Крім цього зруйновано понад 50% житлової забудови,

– уточнює Олексій Воробйов.

Чи є можливість отримати житловий сертифікат з компенсацією за зруйноване житло

До серпня 2024 року українці, які проживали у зоні бойових дій, не могли отримати відшкодування за втрачені оселі. Тепер така можливість є, але тільки у випадках, коли у процесі обстеження житла життю та здоров’ю членів комісії нічого не загрожуватиме. Однак Сіверську це не підходить, бо вже понад двох років місто перебуває під постійними щоденними обстрілами.

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку вже підтримав законопроєкт, який дозволить приймати заяви на компенсацію за пошкоджені оселі в окупації або зоні бойових дій.

Спрощення стосується виключення акту обстеження під час розгляду надання державної компенсації за житло, яке розташоване в зоні активних бойових дій або в окупації. Тепер залишається чекати на результати голосування у Верховній Раді. Механізм ще пропрацьовується, але, ймовірно, визнавати будинки зруйнованими чи пошкодженими будуть за фото та відео доказами, а також за супутниковими знімками.

Та для початку необхідно повідомити державі про те, що ваше житло зруйноване. Для цього у нерухомості обов’язково має бути офіційний власник, який матиме повноваження на це. Також ця програма діє лише для будинків, які зруйнували після 24 лютого 2022 року.

Як повідомити про знищену або пошкоджену нерухомість

Найшвидше це можна зробити через застосунок Дія, який є на телефонах Android та IOS:

Авторизуйтесь у додатку та відкрийте розділ "Послуги". Наступним кроком оберіть пункти "Пошкоджене майно" та натисніть "Почати". На цьому етапі має автоматично з’явитися ваша нерухомість. Якщо цього не сталося, спробуйте зробити це вручну через пункти "Внести дані самостійно". У випадку, коли це не допоможе, необхідно звернутися до ЦНАПу для оновлення даних щодо вашої власності на нерухомість. Оцінюємо збитки: чи придатне житло для проживання, чи тільки потребує ремонту, чи воно знищене. Уточніть, скільки людей проживали по вказаній адресі. Для об’єктів культурної спадщини поставте відповідну галочку. Важливо тепер описати все, що вам відомо про руйнування оселі: коли це сталося, та додати до 5 фотографій, де буде видно наслідки вибухів. Вкажіть свій номер телефону та електронну пошту. Перевірте вказані дані та відправте заявку.

Про зруйноване житло також можна повідомити офлайн через ЦНАП, органи соціального захисту населення або нотаріуса.

Не зайвим буде додатково сходити у будь-який відділок Національної поліції України та звернутися з заявою про злочин росіян проти вашої власності. Правоохоронці попросять надати фото з пошкодженою оселею та розказати відомі обставини події.

Через деякий час вас викличуть до поліції, щоб отримати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію зруйнованої нерухомості. Кримінальне провадження відкриють за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".