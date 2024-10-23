Переселенець Сергій Калашников востаннє бачив свою квартиру в Бахмуті у квітні 2022 року. Протягом двох років він збирав інформацію про своє житло, і врешті-решт дізнався, що будинок повністю зруйнований. Спроба зафіксувати втрату в державних реєстрах виявилася непростим завданням через бюрократичні перешкоди. До того ж у Бахмуті якраз перейменували вулиці, що змусило його оновлювати документи на нерухомість.

Сергій поділився спогадами про рідне місто та розповів про виклики, з якими він зіткнувся під час оформлення документів для компенсації, яку так і не зміг отримати.

Цей матеріал створила команда платформи "Свій дім" спеціально для 24 Каналу.

Фотографував увесь Бахмут, а знімок свого дому не зробив

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Калашников працював у пресслужбі Бахмутської міської ради. Жив із батьками у п’ятиповерхівці на вулиці Оборонців (до перейменування Оборони, – 24 Канал). Згодом став співвласником квартири площею 54 квадратних метри, отримавши 50% нерухомості, що дало йому можливість самостійно розв'язувати всі житлові питання. Тоді він і подумати не міг, що невдовзі російські обстріли зруйнують його дім та доведеться боротися за відшкодування.



Сергій Калашников, 2021 рік / Фото з особистого архіву

Будинок входив до складу місцевого ОСББ та незадовго до повномасштабного вторгнення отримав грант на заміну вікон у під’їзді, оновлення вхідних дверей та тепломодернізацію цоколя.

П’ятиповерхівка, де жив Сергій Калашников, 2018 рік / Скриншот з відео Олександра Сотнікова

Косметичні ремонти у квартирі робили регулярно, оновлювали техніку. Також буквально перед великою війною зробили капітальний ремонт двох кімнат. У нас був класний двір з фруктовими деревами та гойдалками. Були три великі клумби, за якими доглядали. У 2019 році за бюджетні кошти повністю замінили асфальтне покриття,

– каже він.

Сергій часто фотографував Бахмут, але кадрів власного дому в архіві немає. Говорить, що не бачив у цьому сенсу, адже бачив його щодня. Тепер змушений шукати світлини в інтернеті.



П’ятиповерхівка на вулиці Оборонців, 38 у Бахмуті, 2018 рік / Скриншот з відео Олександра Сотнікова

Про руйнування повідомили сусіди, які вибралися з-під завалів

Востаннє Сергій був у Бахмуті у квітні 2022 року – тоді його будинок ще був цілим. Вже за місяць ракети з РСЗВ "Смерч" російської армії влучили в сусіднє подвір’я.

В 36-й будинок тоді прилетіло "капітально". Там загинула тітка Ірина. Вона моя хрещена та рідна сестра батька. Її квартира була розташована так само, як і наша – середній під'їзд і той же поверх. У нашому домі повивертало шпінгалети на кватирках, але вікна залишилися цілими,

– згадує чоловік.



Сусідній будинок після обстрілу, травень 2022 року / Фото надане Сергієм Калашниковим

У вересні батько Сергія з’їздив до Бахмута, де вже тривали важкі бої, щоб забрати майно та кішку Лізу, за якою доглядали сусіди. Він помітив, що від вибухових хвиль з балкона порозліталася пластикова обшивка. Подальшу долю свого будинку родина дізнавалася з розповідей людей, які залишалися в місті.

Будинок, в якому жив Сергій Калашников, у квітні 2023 року / Фото надане журналістам "Вільного радіо" бійцем 46-ї бригади ЗСУ з позивним "Фізрук"

У будинку залишалися кілька сусідів. Наскільки мені відомо, до весни 2023 року серед них були двоє чоловіків, поки їх примусово не депортували найманці ПВК "Вагнер". Згодом вони вийшли на зв’язок з деякими з сусідами та розповіли, що під час боїв за місто цивільні жили у другому під’їзді, де стався такий приліт, що частина під’їзду обвалилася. Тоді ці чоловіки вибралися з-під завалів та перебралися у перший під’їзд, куди згодом також вгатили, і знов обвалилася частина конструкції п’ятиповерхівки. Вони жили на перших поверхах, вижили й після повторного обстрілу, коли відкопалися, вже самі пішли до окупантів,

– розповідає Сергій Калашников.



Будинок на вулиці Оборонців 38 у Бахмуті, весна 2023 року / Скриншот з відео Telegram/WarArchive

Провали у будинку, в якому жив бахмутянин, було видно також з супутника.



Будинок на вулиці Оборонців 38 у Бахмуті влітку 2023 року / Фото з супутника ESRI

Пізніше Сергій знайшов фото та відеоматеріали, на яких вдалося побачити свій будинок. Вони не дуже якісні, але масштаби руйнувань оцінити можна. Це західні околиці Бахмута. Далі – поля, а через них вже місто Часів Яр. Тому кадри звідти дуже рідкісні.

Фізично квартира вже не існує. У мого сусіда за стінкою також знесло житло. У перспективі цілім міг залишитися лише наш сходовий майданчик,

– уточнює співвласник квартири.



Будинок Сергія в Бахмуті, 2023 рік / Скриншот з відео з окупаційних джерел

На фото видно чорні сліди навколо вікон, що свідчить про те, що будинок не лише зазнав руйнування, а й вигорів, тому п’ятиповерхівка не відповідає критеріям державної програми “єВідновлення”, яка надає компенсаційні виплати на ремонт. Будинок потребує повної компенсації з сертифікатом на придбання нового житла.

Додаткова проблема: перейменування вулиць після руйнування

У травні 2024 року Сергій Калашников вирішив повідомити державі про зруйноване житло. Він мав усі документи та докази руйнувань, але без складнощів не обійшлося.

Я потрапив у той самий період, коли почалась плутанина у базах. 6 травня 2024 року набуло чинності розпорядження начальника Бахмутської МВА Олексія Реви про перейменування вулиць Бахмута. Наприклад, моя вулиця була Оборони, а стала Оборонців. Коли я 26 травня прийшов до ЦНАПу, з’ясувалося, що інформація про мою квартиру не була внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Однак працівниця ЦНАПу в якомусь іншому реєстрі знайшла дані про мою квартиру. Для того щоб їх перенесли з одного реєстру в інший, довелося писати заяву,

– згадує співрозмовник.

Наступного дня він отримав витяг про перенесення даних та оформив заяву, щоб отримати документи на право власності житла з новою адресою. Через 10 днів їх вдалося забрати.

У цей момент я прискорив цю історію. Коли отримав СМС про готовність документів, навіть не йдучи до ЦНАПу, я спробував зайти у застосунок Дія та побачив, що дані про реєстрацію квартири туди підтягнулися. Тоді я одразу повідомив державі про зруйноване житло, а за документами пішов наступного дня,

– ділиться Сергій Калашников.

Чоловік не поспішав повідомляти державі про руйнування квартири, відкладаючи це рішення, поки не відбулися зміни на законодавчому рівні. У травні 2024 року комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку підтримав законопроєкт, який дозволить приймати заяви на компенсацію за пошкоджені оселі в окупації або в зоні бойових дій без обов’язкового обстеження членами комісії.

Я достеменно не знав долю будинку, і в мене не було фотодоказів руйнації. Я не з тих, хто бачить відламаний пластик на балконі й біжить оформляти заяву, що його житло зруйнували. Також я не бачив доцільності в таких повідомленнях про зруйноване житло, бо це питання для окупованих територій не було врегульовано. Як швидко буде деокупація – нікому наразі невідомо. Поїде туди комісія чи ні – теж невідомо, адже навіть після звільнення безпекове питання все одно буде актуальним не один місяць, адже це загроза обстрілів та замінована територія. Але у травні почались рухи у напрямку розв'язання цих нюансів та поява навіть теоретичної можливості отримання компенсації в перспективі, тому я сприйняв це як сигнал до дій та зареєстрував зруйноване житло,

– пояснює бахмутянин.

Зараз він сумнівається, що зможе отримати виплати хоча б у майбутньому.

"Коли я оформив усі необхідні документи в Дії, вирішив, що поки є натхнення, спробую піти далі. Звісно, при спробі сформувати заявку у додатку на компенсацію мене не пустило далі, як і інших бахмутян", – зазначає Сергій Калашников.



Повідомлення у Дії / Скриншот, наданий Сергієм Калашниковим

Сергій додає, що посадовцям слід думати про компенсацію всім жителям таких міст, як Бахмут, Соледар та Попасна.

Такі міста, як Бахмут, щонайменше 5 – 10 років після війни не будуть придатні для проживання. Це час тільки для розмінування та відновлення всіх мереж інфраструктури. А потім ще відбудова житлового та комунального фондів. Хіба комісія туди на танках поїде? Навряд чи. Без компенсації люди не можуть хоча б мінімальний побут собі облаштувати – це проблема, яка потребує вирішення,

– каже Сергій.

"90% житлових будинків у руїнах": що кажуть у міській військовій адміністрації

Журналісти платформи "Свій дім" звернулися до заступника керівника військової адміністрації Олександра Марченка, щоб дізнатися про ситуацію з компенсаціями для жителів Бахмута.

Закон України передбачає спочатку подачу інформаційного повідомлення державі про знищену або пошкоджену нерухомість. Його може подати людина, яка мала житло на території Бахмута або громади, через Дію або скористатися послугами ЦНАПу. Потім інформаційне повідомлення вноситься до реєстру пошкодженого і знищеного майна. Станом на початок жовтня 2024 року зареєстровано 27 666 таких повідомлень від мешканців громади. Наші фахівці допомагають з цим, також у ЦНАПах фахівці працюють,

– говорить Олександр Марченко.



Олександр Марченко / Фото: Facebook/Александр Марченко

Наступним етапом має бути крок із заявою на компенсацію за зруйноване житло, але для бахмутян тут є складнощі.

"За законом комісія має виїхати на місце, з'ясувати та встановити факт пошкодження майна. Так ось, на цьому етапі робота комісії у нас зупиняється, тому що законом передбачено, що там, де відбуваються бойові дії або території окуповані, комісія, звісно, працювати не може. Тому людина не може отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно, тобто сертифікат", – пояснює Олександр Марченко.

Та є надія, що ситуація у майбутньому може змінитися на користь не тільки постраждалих бахмутян, а й всіх українців, чиє житло зруйнували та окупували.

Верховна Рада прийняла закон у першому читанні про те, щоб дозволити приймати рішення по таких містах, як Бахмут та інших окупованих та зруйнованих, без виїзду на місце комісії, й людина зможе отримувати сертифікат. Але другого читання та підписання закону ще не відбулося. Ми всі чекаємо на такий крок Верховної Ради. Зараз якраз йде бюджетна підготовка ВР, і, звісно, всі оборонні заходи будуть першочерговими. Але ми сподіваємось, що цього року на порядок денний винесуть цей закон і у другому читані він буде проголосований та прийнятий,

– сподівається Олександр Марченко.

Кількість таких постраждалих, як Сергій Калашников, у Бахмуті та громаді, посадовцю назвати складно через окупацію та бойові дії, які не припиняються.

"Ми зараз орієнтуємось на 90% зруйнованого житлового фонду. В нас немає достовірних даних, бо доступу до нашої території немає. Тому порахувати кількість зруйнованих або знищених будинків неможливо. На тих кадрах, які показують окупанти на своїх каналах під час руху по Бахмуту, ми бачимо, що руйнація продовжується. Наприклад, будинок, де знаходився наш ДРАЦС, був цілим навіть під час окупації, але на останніх кадрах, які потрапляють у відкриті джерела, ми бачимо, що він вже частково зруйнований. Таких прикладів можна навести дуже багато", – говорить заступник керівника військової адміністрації Бахмутської громади.

Він додає, що ситуація з інфраструктурою міста схожа.

Критична інфраструктура знищена майже повністю. Це водопостачання, водовідведення, резервуари питної води, лінії електропередач, трансформаторні станції — там нічого цього не залишилось. Коли ми ще знаходились у Бахмуті, це був лютий 2023 року, ми вже бачили, наскільки зруйнована критична інфраструктура та підприємства комунальної власності, далі ситуація ставала тільки гіршою,

– підсумовує Олександр Марченко.

Механізм компенсації за зруйноване житло на окупованих територіях: пояснення експерта

Як працює компенсація за зруйновану та пошкоджену нерухомість в окупованих населених пунктах, ми попросили роз'яснити Дмитра Гладкого. Він юрист, який займається справами, пов’язаними з воєнними злочинами та компенсаціями за втрачене майно.

Дійсно, наразі неможливо отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Цей порядок визначається постановами Кабінету Міністрів. Вони доволі детальні та великі за обсягом. Головне, що треба знати для отримувача таких послуг, розміщено на сайті "єВідновлення". Там є найголовніше, починаючи від нормативно-правової бази та закінчуючи покроковою інструкцією з ілюстраціями, що треба зробити у випадку, коли житло або зруйноване, або пошкоджене. У випадку компенсацій від держави йдеться виключно про зруйноване житло, яке не підлягає відновленню, або пошкоджене житло, де ще можна зробити ремонт. Ступінь руйнування визначають якраз експерти з будівельної сфери у комісіях, які створюють військові адміністрації,

– говорить Дмитро Гладкий.



Дмитро Гладкий / Фото: Facebook/Dmytro Gladky

Механізм вирішення проблеми з отриманням компенсації за зруйновані будинки в окупації ще розробляється, але виплати без обстеження житла несуть у собі ризики шахрайства – такі, як подвійне отримання компенсацій та інше. Тому я б у першу чергу казав не про зміни законодавства, а про повернення територій. Я вважаю це найліпшим варіантом, щоб за загальними правилами всім надавати сертифікати,

– каже юрист.

Водночас в Україні готуються до сценарію деокупації окупованих територій та якіснішої фіксації наслідків бойових дій для житла.

"У зону бойових дій члени комісії не зможуть поїхати, а дистанційно визначити справедливу вартість майна важко. Крім супутникових знімків, має бути ще щось гарантоване та незалежне. Наприклад, одна з моїх ініціатив – у співпраці з Міжнародною асоціацією юристів зробити застосунок для мобільного телефону, який робить достовірні фото та відео з прив'язкою до геолокації та часу з метою подальшої компенсації чи відшкодування. Такі фото й відео передаються на захищені сервери, і, кажучи простою мовою, там неможливо буде щось домалювати. Але, знову ж таки, хтось має взяти на себе ризик зробити фото та відео зруйнованого майна, де ведуться активні бойові дії. Уряд же має зробити все необхідне, щоб людина залишалася у безпеці", – пояснює Дмитро Гладкий.

Тому станом на жовтень 2024 року бахмутянам та мешканцям інших тимчасово окупованих територій залишається чекати або на деокупацію Бахмута, або на зміни у законодавстві, які створять механізм для підтвердження руйнації будинків в окупації та оцінки розміру компенсації.

Я думаю, що ситуація зміниться, бо Уряд прямо підкреслює, що тимчасово неможливо подати заявку. Воно ж дійсно напрацьовується потрохи. Наприклад, на початку 2023 року взагалі механізму "єВідновлення" ще не було,

– говорить юрист.

Як повідомити про знищену або пошкоджену нерухомість

Для цього у нерухомості обов’язково має бути офіційний власник, який матиме повноваження повідомити про це державі. Також ця програма працює тільки на ті будинки, які зруйнували після 24 лютого 2022 року.

Найшвидше це можна зробити через застосунок Дія, який є на телефонах Android та IOS:

Авторизуйтесь у додатку та відкрийте розділ "Послуги". Наступним кроком оберіть пункти "Пошкоджене майно" та натисніть "Почати". На цьому етапі має автоматично з’явитися ваша нерухомість. Якщо цього не сталося, спробуйте зробити це вручну через пункти "Внести дані самостійно". У випадку, коли це не допоможе, необхідно звернутися до ЦНАПу для оновлення даних щодо вашої власності на нерухомість. Оцінюємо збитки: чи придатне житло для проживання, чи тільки потребує ремонту, чи воно знищене. Уточніть, скільки людей проживали по вказаній адресі. Для об’єктів культурної спадщини поставте відповідну галочку. Важливо тепер описати все, що вам відомо про руйнування оселі: коли це сталося та додати до 5 фотографій, де буде видно наслідки вибухів. Вкажіть свій номер телефону та електронну пошту. Перевірте вказані дані та відправте заявку.

Про зруйноване житло також можна повідомити офлайн через ЦНАП, органи соціального захисту населення або нотаріуса.