Переселенец Сергей Калашников в последний раз видел свою квартиру в Бахмуте в апреле 2022 года. В течение двух лет он собирал информацию о своем жилье, и в конце концов узнал, что дом полностью разрушен. Попытка зафиксировать потерю в государственных реестрах оказалась непростой задачей из-за бюрократических препятствий. К тому же в Бахмуте как раз переименовали улицы, что заставило его обновлять документы на недвижимость.

Сергей поделился воспоминаниями о родном городе и рассказал о вызовах, с которыми он столкнулся при оформлении документов для компенсации, которую так и не смог получить.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

Фотографировал весь Бахмут, а снимок своего дома не сделал

До полномасштабного вторжения России в Украину Сергей Калашников работал в пресс-службе Бахмутского городского совета. Жил с родителями в пятиэтажке на улице Оборонцев (до переименования Обороны, – 24 Канал). Впоследствии стал совладельцем квартиры площадью 54 квадратных метра, получив 50% недвижимости, что дало ему возможность самостоятельно решать все жилищные вопросы. Тогда он и подумать не мог, что вскоре российские обстрелы разрушат его дом и придется бороться за возмещение.



Сергей Калашников, 2021 год / Фото из личного архива

Дом входил в состав местного ОСМД и незадолго до полномасштабного вторжения получил грант на замену окон в подъезде, обновление входной двери и тепломодернизацию цоколя.

Пятиэтажка, где жил Сергей Калашников, 2018 год / Скриншот из видео Александра Сотникова

Косметические ремонты в квартире делали регулярно, обновляли технику. Также буквально перед большой войной сделали капитальный ремонт двух комнат. У нас был классный двор с фруктовыми деревьями и качелями. Были три большие клумбы, за которыми ухаживали. В 2019 году за бюджетные средства полностью заменили асфальтовое покрытие,

– говорит он.

Сергей часто фотографировал Бахмут, но кадров собственного дома в архиве нет. Говорит, что не видел в этом смысла, ведь видел его каждый день. Теперь вынужден искать фотографии в интернете.



Пятиэтажка на улице Оборонцев, 38 в Бахмуте, 2018 год / Скриншот из видео Александра Сотникова

О разрушениях сообщили соседи, которые выбрались из-под завалов

Последний раз Сергей был в Бахмуте в апреле 2022 года – тогда его дом еще был целым. Уже через месяц ракеты из РСЗО "Смерч" российской армии попали в соседний двор.

В 36-й дом тогда прилетело "капитально". Там погибла тетя Ирина. Она моя крестная и родная сестра отца. Ее квартира была расположена так же, как и наша – средний подъезд и тот же этаж. В нашем доме повыворачивало шпингалеты на форточках, но окна остались целыми,

– вспоминает мужчина.



Соседний дом после обстрела, май 2022 года / Фото предоставлено Сергеем Калашниковым

В сентябре отец Сергея съездил в Бахмут, где уже шли тяжелые бои, чтобы забрать имущество и кошку Лизу, за которой ухаживали соседи. Он заметил, что от взрывных волн с балкона разлетелась пластиковая обшивка. Дальнейшую судьбу своего дома семья узнавала из рассказов людей, которые оставались в городе.

Дом, в котором жил Сергей Калашников, в апреле 2023 года / Фото предоставлено журналистам "Свободного радио" бойцом 46-й бригады ВСУ с позывным "Физрук"

В доме оставались несколько соседей. Насколько мне известно, до весны 2023 года среди них были двое мужчин, пока их принудительно не депортировали наемники ЧВК "Вагнер". Впоследствии они вышли на связь с некоторыми из соседей и рассказали, что во время боев за город гражданские жили во втором подъезде, где произошел такой прилет, что часть подъезда обвалилась. Тогда эти мужчины выбрались из-под завалов и перебрались в первый подъезд, куда впоследствии также ударили, и вновь обвалилась часть конструкции пятиэтажки. Они жили на первых этажах, выжили и после повторного обстрела, когда откопались, уже сами пошли к оккупантам,

– рассказывает Сергей Калашников.



Дом на улице Оборонцев 38 в Бахмуте, весна 2023 года / Скриншот из видео Telegram/WarArchive

Провалы в доме, в котором жил бахмутчанин, было видно также со спутника.



Дом на улице Оборонцев 38 в Бахмуте летом 2023 года / Фото со спутника ESRI

Позже Сергей нашел фото и видеоматериалы, на которых удалось увидеть свой дом. Они не очень качественные, но масштабы разрушений оценить можно. Это западные окраины Бахмута. Дальше – поля, а через них уже город Часов Яр. Поэтому кадры оттуда очень редкие.

Физически квартира уже не существует. У моего соседа за стенкой также снесло жилье. В перспективе целым мола остаться только наша лестничная площадка,

– уточняет совладелец квартиры.



Дом Сергея в Бахмуте, 2023 год / Скриншот с видео из оккупационных источников

На фото видны черные следы вокруг окон, что свидетельствует о том, что дом не только подвергся разрушению, но и выгорел, поэтому пятиэтажка не соответствует критериям государственной программы “єВідновлення”, которая предоставляет компенсационные выплаты на ремонт. Дом требует полной компенсации с сертификатом на приобретение нового жилья.

Дополнительная проблема: переименование улиц после разрушения

В мае 2024 года Сергей Калашников решил сообщить государству о разрушенном жилье. У него были все документы и доказательства разрушений, но без сложностей не обошлось.

Я попал в тот самый период, когда началась путаница в базах. 6 мая 2024 года вступило в силу распоряжение начальника Бахмутской ГВА Алексея Ревы о переименовании улиц Бахмута. Например, моя улица была Обороны, а стала Оборонцев. Когда я 26 мая пришел в ЦПАУ, выяснилось, что информация о моей квартире не была внесена в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Однако работница ЦПАУ в каком-то другом реестре нашла данные о моей квартире. Для того чтобы их перенесли из одного реестра в другой, пришлось писать заявление,

– вспоминает собеседник.

На следующий день он получил выписку о переносе данных и оформил заявление, чтобы получить документы на право собственности жилья с новым адресом. Через 10 дней их удалось забрать.

В этот момент я ускорил эту историю. Когда получил СМС о готовности документов, даже не идя в ЦПАУ, я попытался зайти в приложение Дия и увидел, что данные о регистрации квартиры туда подтянулись. Тогда я сразу сообщил государству о разрушенном жилье, а за документами пошел на следующий день,

– делится Сергей Калашников.

Мужчина не спешил сообщать государству о разрушении квартиры, откладывая это решение, пока не произошли изменения на законодательном уровне. В мае 2024 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития поддержал законопроект, который позволит принимать заявления на компенсацию за поврежденные дома в оккупации или в зоне боевых действий без обязательного обследования членами комиссии.

Я точно не знал судьбу дома, и у меня не было фотодоказательств разрушения. Я не из тех, кто видит отломанный пластик на балконе и бежит оформлять заявление, что его жилье разрушили. Также я не видел целесообразности в таких сообщениях о разрушенном жилье, потому что этот вопрос для оккупированных территорий не был урегулирован. Как быстро будет деоккупация – никому пока неизвестно. Поедет туда комиссия или нет – тоже неизвестно, ведь даже после освобождения вопрос безопасности все равно будет актуальным не один месяц, ведь это угроза обстрелов и заминированная территория. Но в мае начались движения в направлении решения этих нюансов и появление даже теоретической возможности получения компенсации в перспективе, поэтому я воспринял это как сигнал к действиям и зарегистрировал разрушенное жилье,

– объясняет бахмутчанин.

Сейчас он сомневается, что сможет получить выплаты хотя бы в будущем.

"Когда я оформил все необходимые документы в Дие, решил, что пока есть вдохновение, попробую пойти дальше. Конечно, при попытке сформировать заявку в приложении на компенсацию меня не пустило дальше, как и других бахмутчан", – отмечает Сергей Калашников.



Сообщение в Дие / Скриншот, предоставленный Сергеем Калашниковым

Сергей добавляет, что чиновникам следует думать о компенсации всем жителям таких городов, как Бахмут, Соледар и Попасная.

Такие города, как Бахмут, минимум 5 – 10 лет после войны не будут пригодны для проживания. Это время только для разминирования и восстановления всех сетей инфраструктуры. А потом еще восстановление жилищного и коммунального фондов. Разве что комиссия туда на танках поедет? Вряд ли. Без компенсации люди не могут хотя бы минимальный быт себе обустроить – это проблема, которая требует решения,

– говорит Сергей.

"90% жилых домов в руинах": что говорят в городской военной администрации

Журналисты платформы "Свой дом" обратились к заместителю руководителя военной администрации Александру Марченко, чтобы узнать о ситуации с компенсациями для жителей Бахмута.

Закон Украины предусматривает сначала подачу информационного сообщения государству об уничтоженной или поврежденной недвижимости. Его может подать человек, у которого было жилье на территории Бахмута или общины, через Дию или воспользоваться услугами ЦПАУ. Затем информационное сообщение вносится в реестр поврежденного и уничтоженного имущества. По состоянию на начало октября 2024 года зарегистрировано 27 666 таких сообщений от жителей общины. Наши специалисты помогают с этим, также в ЦПАУ специалисты работают,

– говорит Александр Марченко.



Александр Марченко / Фото: Facebook/Александр Марченко

Следующим этапом должен быть шаг с заявлением на компенсацию за разрушенное жилье, но для бахмутчан здесь есть сложности.

"По закону комиссия должна выехать на место, выяснить и установить факт повреждения имущества. Так вот, на этом этапе работа комиссии у нас останавливается, потому что законом предусмотрено, что там, где происходят боевые действия или территории оккупированы, комиссия, конечно, работать не может. Поэтому человек не может получить компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество, то есть сертификат", – объясняет Александр Марченко.

Но есть надежда, что ситуация в будущем может измениться в пользу не только пострадавших бахмутчан, но и всех украинцев, чье жилье разрушили и оккупировали.

Верховная Рада приняла закон в первом чтении о том, чтобы позволить принимать решения по таким городам, как Бахмут и другим оккупированным и разрушенным, без выезда на место комиссии, и человек сможет получать сертификат. Но второго чтения и подписания закона еще не произошло. Мы все ждем такого шага Верховной Рады. Сейчас как раз идет бюджетная подготовка ВР, и, конечно, все оборонные мероприятия будут первоочередными. Но мы надеемся, что в этом году на повестку дня вынесут этот закон и во втором чтении он будет проголосован и принят,

– надеется Александр Марченко.

Количество таких пострадавших, как Сергей Калашников, в Бахмуте и общине, чиновнику назвать сложно из-за оккупации и боевых действий, которые не прекращаются.

"Мы сейчас ориентируемся на 90% разрушенного жилого фонда. У нас нет достоверных данных, потому что доступа к нашей территории нет. Поэтому посчитать количество разрушенных или уничтоженных домов невозможно. На тех кадрах, которые показывают оккупанты на своих каналах во время движения по Бахмуту, мы видим, что разрушение продолжается. Например, дом, где находился наш ГРАГС, был целым даже во время оккупации, но на последних кадрах, которые попадают в открытые источники, мы видим, что он уже частично разрушен. Таких примеров можно привести очень много", – говорит заместитель руководителя военной администрации Бахмутской общины.

Он добавляет, что ситуация с инфраструктурой города похожая.

Критическая инфраструктура уничтожена почти полностью. Это водоснабжение, водоотведение, резервуары питьевой воды, линии электропередач, трансформаторные станции – там ничего этого не осталось. Когда мы еще находились в Бахмуте, это был февраль 2023 года, мы уже видели, насколько разрушена критическая инфраструктура и предприятия коммунальной собственности, дальше ситуация становилась только хуже,

– заключает Александр Марченко.

Механизм компенсации за разрушенное жилье на оккупированных территориях: объяснение эксперта

Как работает компенсация за разрушенную и поврежденную недвижимость в оккупированных населенных пунктах, мы попросили разъяснить Дмитрия Гладкого. Он юрист, который занимается делами, связанными с военными преступлениями и компенсациями за утраченное имущество.

Действительно, пока невозможно получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях. Этот порядок определяется постановлениями Кабинета Министров. Они довольно подробные и большие по объему. Главное, что надо знать для получателя таких услуг, размещено на сайте "єВідновлення". Там есть самое главное, начиная от нормативно-правовой базы и заканчивая пошаговой инструкцией с иллюстрациями, что надо сделать в случае, когда жилье или разрушено, или повреждено. В случае компенсаций от государства речь идет исключительно о разрушенном жилье, которое не подлежит восстановлению, или о поврежденном жилье, где еще можно сделать ремонт. Степень разрушения определяют как раз эксперты из строительной сферы в комиссиях, которые создают военные администрации,

– говорит Дмитрий Гладкий.



Дмитрий Гладкий / Фото: Facebook/Dmytro Gladky

Механизм решения проблемы с получением компенсации за разрушенные дома в оккупации еще разрабатывается, но выплаты без обследования жилья несут в себе риски мошенничества – такие, как двойное получение компенсаций и прочее. Поэтому я бы в первую очередь говорил не об изменениях законодательства, а о возвращении территорий. Я считаю это лучшим вариантом, чтобы по общим правилам всем предоставлять сертификаты,

– говорит юрист.

В то же время в Украине готовятся к сценарию деоккупации оккупированных территорий и качественной фиксации последствий боевых действий для жилья.

"В зону боевых действий члены комиссии не смогут поехать, а дистанционно определить справедливую стоимость имущества трудно. Кроме спутниковых снимков, должно быть еще что-то гарантированное и независимое. Например, одна из моих инициатив – в сотрудничестве с Международной ассоциацией юристов сделать приложение для мобильного телефона, который делает достоверные фото и видео с привязкой к геолокации и времени с целью дальнейшей компенсации или возмещения. Такие фото и видео передаются на защищенные серверы, и, говоря простым языком, там невозможно будет что-то дорисовать. Но, опять же, кто-то должен взять на себя риск сделать фото и видео разрушенного имущества, где ведутся активные боевые действия. Правительство же должно сделать все необходимое, чтобы человек оставался в безопасности", – объясняет Дмитрий Гладкий.

Поэтому по состоянию на октябрь 2024 года бахмутчанам и жителям других временно оккупированных территорий остается ждать либо деоккупации Бахмута, либо изменений в законодательстве, которые создадут механизм для подтверждения разрушения домов в оккупации и оценки размера компенсации.

Я думаю, что ситуация изменится, потому что Правительство прямо подчеркивает, что временно невозможно подать заявку. Оно же действительно нарабатывается понемногу. Например, в начале 2023 года вообще механизма "єВідновлення" еще не было,

– говорит юрист.

Как сообщить об уничтоженной или поврежденной недвижимости

Для этого у недвижимости обязательно должен быть официальный владелец, который будет иметь полномочия сообщить об этом государству. Также эта программа работает только на те дома, которые разрушили после 24 февраля 2022 года.

Быстрее всего это можно сделать через приложение Дия, которое есть на телефонах Android и IOS:

Авторизуйтесь в приложении и откройте раздел "Услуги". Следующим шагом выберите пункты "Поврежденное имущество" и нажмите "Начать". На этом этапе должна автоматически появиться ваша недвижимость. Если этого не произошло, попробуйте сделать это вручную через пункты "Внести данные самостоятельно". В случае, когда это не поможет, необходимо обратиться в ЦПАУ для обновления данных о вашей собственности на недвижимость. Оцениваем ущерб: пригодно ли жилье для проживания, или только требует ремонта, или оно уничтожено. Уточните, сколько людей проживали по указанному адресу. Для объектов культурного наследия поставьте соответствующую галочку. Важно теперь описать все, что вам известно о разрушении дома: когда это произошло и добавить до 5 фотографий, где будут видны последствия взрывов. Укажите свой номер телефона и электронную почту. Проверьте указанные данные и отправьте заявку.

О разрушенном жилье также можно сообщить офлайн через ЦПАУ, органы социальной защиты населения или нотариуса.