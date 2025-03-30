Об этом 24 Каналу рассказал пресофицер 24 ОМБр Иван Петричак, заметив, что опасность также несут управляемые авиационные бомбы, которые фактически стирают город "с лица земли". Очевидно, что враг имеет цель оккупировать Часов Яр и останавливаться не собирается.

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Россияне "стирают" Часов Яр

По словам пресс-офицера, возле Часового Яра оккупанты продолжают штурмы, ведь не испытывают проблем с мобилизационным ресурсом живой силы. Россияне активно используют артиллерию и увеличили количество применения авиации, особенно, обстреливают тыловые населенные пункты.

Только за один день враг может сбросить 10 КАБов, это большая цифра, когда он целится прямо по позициям. Поэтому от Часового Яра почти ничего не осталось. Противник применяет тактику "выжженной земли". От разрушенных домов остался просто кирпич, так район за районом,

– сказал он.

Оккупанты также активно применяют дроны на оптоволокне. Кроме управления и передачи информации, они ничем не отличаются от FPV-дронов, ведь также могут нести боеприпас. Однако самое сложное является то, что такие дроны невозможно заглушить РЭБ-системами.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

"Под ним висит нить, то есть оптоволокно, он ее растягивает, именно через эту нить идет связь. Дальность полета – 20 километров. Недалеко от Часового Яра враг увеличивает количество этих дронов и их дальность. Прифронтовые зоны просто усеяны этими нитями. Сбивать их можно только из автомата или дробовика", – объяснил Петричак.

Важно! Один из батальонов 24 ОМБР собирает средства на антенны. Благодаря им украинские военные разведывают территорию врага, обнаруживают технику и заблаговременно ее уничтожают. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Он добавил, что главная задача ВСУ сейчас на этом направлении – сохранить Часов Яр. В противном случае, противник сделает из него плацдарм для дальнейшего наступления, на этом городе оккупанты не остановятся.