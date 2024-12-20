Покровськ – місто на Донеччині, що опинилося в зоні активних бойових дій. Понад половину житлового фонду громади пошкоджено або зруйновано, а інфраструктура постраждала більш ніж на 80%. У вересні 2024 року одна з ракетних атак зруйнувала квартиру Оксани Романій, редакторки телекомпанії "Орбіта". Сім’я евакуювалася ще до обстрілу, але житло зазнало значних пошкоджень. Попри це, Оксана почала боротьбу за відновлення своєї домівки, подавши заявку на компенсацію.

Цей матеріал створила команда платформи "Свій дім" спеціально для 24 Каналу.

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Втрачений дім

Оксана Романій називає свою однокімнатну квартиру у мікрорайоні Лазурний, яку їй подарували батьки ще до 2013 року, "фортецею". Ремонт там жінка робила власноруч із родиною, тому кожен куточок сповнений спогадів.



Оксана Романій / Фото з особистого архіву

Жінка згадує, що у 2014 році Покровськ став стратегічним і гуманітарним хабом і надав притулок багатьом переселенцям. А через 8 років з необхідністю евакуюватися у більш безпечні міста стикнулися й корінні мешканці міста, серед яких була і її родина.

У перші місяці повномасштабної війни ми з сином евакуювалися з Покровська до Шептицького (раніше – Червоноград) Львівської області. Спочатку ми мешкали в садочку, а потім орендували квартиру. Невизначеність, тривога, пробудження серед ночі – це було складно. Але цей досвід мене зміцнив,

– ділиться переселенка.

У 2023 році Оксана з родиною вирішила повернутися додому, проте російські обстріли змусили їх у серпні 2024 року знову евакуюватися на Львівщину.

Будинок пошкодило ударною хвилею

Коли у вересні 2024 року російські ракети вдарили по інфраструктурних об’єктах поблизу, будинок Оксани постраждав від вибухової хвилі: повилітали вікна й двері, меблі в приміщенні були пошкоджені. На щастя, стіни залишилися цілими.

Сестра надіслала фото, і я побачила, як уламок пройшов через вікно біля комп’ютерного столу мого сина. Якби ми залишилися, це могло б закінчитися трагедією,

– розповідає Оксана.



Будинок Оксани Романій після російського обстрілу / Фото з особистого архіву

Шлях до відновлення житла

Коли квартиру Оксани пошкодили, вона одразу подала заяву на компенсацію через застосунок Дія. Процес не був легким, адже її житло не було внесене до реєстру речових прав на нерухоме майно. Для цього їй довелося шукати нотаріуса та подавати відповідні документи.

Через тиждень після подачі документів усі дані були внесені до реєстру, і я повторно подала заявку на компенсацію. Комісія з Покровська зателефонувала, уточнила деталі, оцінила збитки, і вже через місяць я отримала кошти – майже 106 тисяч гривень, які було нараховано на картку єВідновлення,

– розповідає Оксана.

Жінка зазначає, що отримані кошти потрібно використати впродовж року, але є обмеження – їх можна витратити лише у магазинах-партнерах програми єВідновлення або на оплату послуг підрядників. Через небезпеку Оксана не може повернутися до Покровська, тому хвилюється, що гроші можуть "згоріти".

Проте операторка команди підтримки "Дія – державні послуги онлайн" пані Наталія відповіла журналістам "Свій дім" в офіційному Telegram-каналі, що якщо упродовж року кошти не будуть витрачені, то заявку на єВідновлення можна буде подати повторно.

"Повторно ви можете подати, коли комісія попередню заяву скасує", – акцентувала пані Наталія.

Я вірю, що повернуся додому, зроблю ремонт і знову буду жити у своїй квартирі. Але найголовніше зараз – це мир, заради якого ми всі боремося,

– підсумовує пані Оксана.



Квартира Оксани Романій після обстрілу росіян / Фото з особистого архіву

Безпека та руйнування у Покровській громаді

Покровська громада Донеччини офіційно віднесена до зони активних бойових дій. Від неї до лінії фронту близько 3 кілометрів. За інформацією Покровської МВА, ворог продовжує завдавати ударів по громаді з різних видів озброєння.

Росіяни атакують артилерією, авіабомбами та FPV-дронами. Під ударом досі перебувають житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Пошкоджено та зруйновано понад 51% житлового фонду та понад 80% інфраструктури. В громаді станом на кінець листопада 2024 року залишалося близько 17 тисяч осіб, 11,5 з яких – у Покровську. Також у місті залишається 31 дитина,

– розповіли у відповіді на запит журналістів "Свій дім" у пресслужбі Покровської МВА.



Прифронтовий Покровськ / Фото з особистого архіву Оксани Романій

За інформацією адміністрації, у Покровській громаді мешканці отримали 90 сертифікатів за зруйноване житло.

Комісія з обстеження будівель та споруд, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок збройної агресії Росії, працює в громаді для виконання обстеження зруйнованого житла при наявності відповідної безпекової ситуації. Комісія склала 105 актів комісійного обстеження по зруйнованих житлових об’єктах,

– йдеться у відповіді на запит журналістів.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії до місцевої комісії надійшло 909 заяв про пошкоджене майно. Про це 28 вересня 2024 повідомив начальник житлово-комунального відділу Покровської МВА Данил Проскуренко.

З 909 заяв про пошкоджене майно, які отримала наша комісія від початку повномасштабного вторгнення, вже схвалено 618 заяв на загальну суму 50,68 мільйона гривень. Також до комісії надійшло 97 заяв щодо зруйнованого майна, з них схвалено 77 заяв на суму понад 89 мільйонів гривень,

– зазначив Данил Проскуренко.

Що робити переселенцям, які не зможуть використати кошти на ремонт упродовж року

Що робити переселенцю, який отримав понад 100 тисяч гривень на ремонт пошкодженої квартири, але в його населеному пункті упродовж року не припинилися бої? Як пояснює провідний юрист з регіональної координації благодійного фонду "Право на захист" Павло Сніжко, відповідно до пункту 10 постанови Кабміну від 21 квітня 2023 року № 381 "Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Росії, з використанням електронної публічної послуги єВідновлення" визначено, що компенсація для проведення ремонту має цільове призначення та надається для виконання ремонтних робіт, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних чи невідкладних консерваційних робіт.

Компенсація для проведення ремонту надається за умови, що об’єкт нерухомого майна можна відновити шляхом поточного чи капітального ремонту. Отримувач компенсації протягом 12 – 18 місяців із дня отримання компенсації для проведення ремонту категорій А та Б повинен її використати на ремонтні роботи, визначені у чек-листі,

– каже юрист.



Павло Сніжко / Фото з особистого архіву юриста

Згідно з Порядком, ремонтні роботи, необхідні для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна, поділяються на категорії, залежно від розрахованої суми компенсації, зазначеної в чек-листі:

ремонт категорії А – сума компенсації не перевищує 200 тисяч гривень; ремонт категорії Б – сума компенсації становить:

від 200 до 350 тисяч гривень – для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку (у разі, коли місця загального користування не пошкоджені);

від 200 до 500 тисяч гривень – для одноквартирних будинків, зокрема відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та будинків одноквартирних підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних та садових.

Чинним законодавством України не передбачено можливість продовження строку використання коштів, які виплачені як суми компенсації для проведення ремонту,

– зазначив пан Павло.

Він додав, що БФ "Право на захист" та багато інших правозахисних організацій, звертають увагу на цю проблему та намагаються сприяти внесенню змін до Порядку. Але переселенці все ж таки мають можливості захистити свої права.

Якщо частина коштів на ремонт вже була використана, ми рекомендуємо зберігати всі можливі докази придбання будівельних матеріалів, їхню доставку, монтаж, а також зберігати договори на проведення ремонтних робіт. Необхідно здійснити фото- та відеофіксацію проведених робіт, якщо це можливо. Всі ці документи надалі будуть слугувати доказом цільового використання коштів. У разі неможливості використання коштів понад граничні строки, встановлені Порядком, ми рекомендуємо повідомити про це комісію в письмовому вигляді, де викласти обставини, що перешкоджають можливості,

– розповів юрист БФ "Право на захист".

На жаль, така допомога на відновлення житла наразі залишається недоступною для ВПО з прифронтових та окупованих населених пунктів Донеччини. Проте Павло Сніжко впевнений, що цим людям також не варто втрачати надії.

"Наразі програма надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна доступна лише для власників, які мають житло на неокупованій або деокупованій території, яка не внесена в перелік територій активних бойових дій. На сьогодні напрацьовується механізм, який надасть можливість полегшити процедуру отримання компенсації за зруйновані або пошкоджені об’єкти нерухомого майна для ВПО, які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією", – каже юрист.