Верховна Рада прийняла закон про посилення відповідальності за несплату аліментів

Депутати Верховної Ради України проголосували за прийняття Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

Закон посилює відповідальність за несплату аліментів та збільшує термін звернення і період, за який може бути стягнуто аліменти, інформують у прес-центрі ВРУ.

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Народні депутати продовжили розгляд правок до підготовленого до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання. На попередньому засіданні вони розглянули 54 правки зі 138,

– йдеться на сайті законодавчого органу.

Зазначається, що новий закон має удосконалити прогалини у механізмі дотримання конституційного права дітей на достатній життєвий рівень та покращення їх матеріального забезпечення.

Також, згідно з прийнятим рішенням, посилюються штрафи для боржників, які не виплачують аліменти.

Так, закон зменшує сукупний розмір заборгованості за несплату аліментів до трьох місяців для призначення суспільно корисних робіт. У разі вчинення повторного адміністративного правопорушення, пов’язаного з несплатою аліментів, передбачене застосування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт на термін від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин.

Окрім цього, особи, які мають намір входити до складу уряду, а також обіймати посади заступників міністра чи реєструватися кандидатами у народні депутати і депутати місцевих рад, тепер повинні подавати заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини понад 6 місяців.