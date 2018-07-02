Раду реформують: Парубій розповів про новий комітет

У структурі Верховної Ради України створять комітет розвідки.

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час обговорення стану виконання Угоди про асоціацію України з Європейським союзом.

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Він пояснив, що після ухвалення парламентом законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" передбачене реформування структури парламенту, зокрема, створення окремого комітету Верховної Ради з питань розвідки.

Ще одне питання, яке пересікається з реформою парламенту. Це створення комітету з питань розвідки в структурі ВРУ,

– зазначив Парубій.

Нагадаємо, закон про національну безпеку Верховна Рада ухвалила 21 червня. 27 червня його підписав спікер Андрій Парубій і передав його на підпис Порошенкові.