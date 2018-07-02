Раду реформують: Парубій розповів про новий комітет
У структурі Верховної Ради України створять комітет розвідки.
Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час обговорення стану виконання Угоди про асоціацію України з Європейським союзом.
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Він пояснив, що після ухвалення парламентом законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" передбачене реформування структури парламенту, зокрема, створення окремого комітету Верховної Ради з питань розвідки.
Ще одне питання, яке пересікається з реформою парламенту. Це створення комітету з питань розвідки в структурі ВРУ,
– зазначив Парубій.
Нагадаємо, закон про національну безпеку Верховна Рада ухвалила 21 червня. 27 червня його підписав спікер Андрій Парубій і передав його на підпис Порошенкові.