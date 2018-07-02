Раду реформируют: Парубий рассказал о новом комитете

В структуре Верховной Рады Украины создадут комитете разведки.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время обсуждения состояния выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

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Он объяснил, что после принятия парламентом законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" предусмотрено реформирование структуры парламента, в частности, создание отдельного комитета Верховной Рады по вопросам разведки.

Еще один вопрос, который пересекается с реформой парламента. Это создание комитета по вопросам разведки в структуре ВРУ,

– отметил Парубий.

Напомним, закон о национальной безопасности Верховная Рада приняла 21 июня. 27 июня его подписал спикер Андрей Парубий и передал его на подпись Порошенко.