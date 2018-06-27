Парубий подписал закон о нацбезопасности Украины
Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон "О национальной безопасности". Теперь этот документ должен подписать президент Петр Порошенко.
Об этом Парубий написал в своем Twitter.
"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись президенту", –говорится в сообщении спикера парламента.
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Напомним, 21 июня в Верховной Раде во втором чтении приняли закон о нацбезопасности Украины. Он должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.
Источник: 24 канал
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