Парубий подписал закон о нацбезопасности Украины

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон "О национальной безопасности". Теперь этот документ должен подписать президент Петр Порошенко.

Об этом Парубий написал в своем Twitter.

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись президенту", –говорится в сообщении спикера парламента.

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Підписав Закон України “Про національну безпеку”. Це важливий і рішучий крок до членства України до НАТО. Україна буде в НАТО! Передав Закон на підпис Президенту @poroshenko — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 июня 2018 г.

Напомним, 21 июня в Верховной Раде во втором чтении приняли закон о нацбезопасности Украины. Он должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.