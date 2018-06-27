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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Парубий подписал закон о нацбезопасности Украины

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Парубий подписал закон о нацбезопасности Украины
Парубий подписал закон о нацбезопасности Украины / Lb.ua

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон "О национальной безопасности". Теперь этот документ должен подписать президент Петр Порошенко.

Об этом Парубий написал в своем Twitter.

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись президенту", –говорится в сообщении спикера парламента.

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Напомним, 21 июня в Верховной Раде во втором чтении приняли закон о нацбезопасности Украины. Он должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Петр Порошенко Андрей Парубий Законодательство
Источник: 24 канал
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