Парубій підписав закон про нацбезпеку України
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон "Про національну безпеку". Тепер цей документ повинен підписати президент Петро Порошенко.
Про це Парубій написав у своєму Twitter.
"Підписав Закон України "Про національну безпеку". Це важливий і рішучий крок до членства України в НАТО. Україна буде в НАТО! Передав Закон на підпис президенту", –мовиться у повідомленні спікера парламенту.
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Нагадаємо, 21 червня у Верховній Раді в другому читанні схвалили закон про нацбезпеку України. Він має наблизити українську армію до стандартів НАТО.
Джерело: 24 канал
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