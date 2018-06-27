Парубій підписав закон про нацбезпеку України

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон "Про національну безпеку". Тепер цей документ повинен підписати президент Петро Порошенко.

Про це Парубій написав у своєму Twitter.

"Підписав Закон України "Про національну безпеку". Це важливий і рішучий крок до членства України в НАТО. Україна буде в НАТО! Передав Закон на підпис президенту", –мовиться у повідомленні спікера парламенту.

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Підписав Закон України “Про національну безпеку”. Це важливий і рішучий крок до членства України до НАТО. Україна буде в НАТО! Передав Закон на підпис Президенту @poroshenko — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 июня 2018 г.

Нагадаємо, 21 червня у Верховній Раді в другому читанні схвалили закон про нацбезпеку України. Він має наблизити українську армію до стандартів НАТО.