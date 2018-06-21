Рада ухвалила закон про Нацбезпеку в другому читанні
Закон про нацбезпеку України ухвалили у Верховній Раді в другому читанні 21 червня. Закон має наблизити українську армію до стандартів НАТО.
За відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів, проти – 17, утримались – 32.
Які зміни чекають українців, читайте у статті: Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Закон "Про національну безпеку" передбачає таке:
- Стратегічними партнерами є країни НАТО, а стратегічним вектором – НАТО та ЄС.
- Обсяг фінансування сектору безпеки і оборони має складати не менше 5% від ВВП.
- Міністр оборони та два його заступники знімають погони та стають цивільними керівниками.
- Розділяються повноваження начальника Генштабу та командування ЗСУ, нині ці дві посади обіймає Віктор Муженко.
- Сектор безпеки і оборони країни підлягає демократичному цивільному контролю.
Які зміни передбачає закон "Про національну безпеку України"
Зазначимо, парламент розглянув 428 поправок до законопроекту. Вимогу позбавити СБУ функцій у сфері економіки депутати не підтримали. Хоча й заявляли, що СБУ використовує свої повноваження, щоб "кошмарити бізнес", і цими справами мають займатися НАБУ, САП, ДБР.
Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки і оброни Іван Вінник закликав депутатів підтримати 5 важливих правок, які необхідні для адаптації закону до вимог НАТО. Зокрема, про діяльність Нацгвардії в умовах воєнного стану та про створення комітету з питань розвідки. Ці поправки нардепи схвалили.