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Рада приняла закон о Нацбезопасности во втором чтении

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Закон о нацбезопасности принят
Закон о нацбезопасности принят / Пресс-служба ВР

Закон о нацбезопасности Украины приняли в Верховной Раде во втором чтении 21 июня. Закон должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, против – 17, воздержались – 32.

Какие изменения ждут украинцев, читайте в статье: Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон

Закон "О национальной безопасности" предусматривает такое:

  • Стратегическими партнерами являются страны НАТО, а стратегическим вектором – НАТО и ЕС.
  • Объем финансирования сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% от ВВП.
  • Министр обороны и два его заместителя снимают погоны и становятся гражданскими руководителями.
  • Разделяются полномочия начальника Генштаба и командования ВСУ, сейчас эти две должности занимает Виктор Муженко.
  • Сектор безопасности и обороны страны подлежит демократическому гражданскому контролю.

Закон про нацбезпеку
Какие изменения предусматривает закон "О национальной безопасности Украины"

Отметим, парламент рассмотрел 428 поправок к законопроекту. Требование лишить СБУ функции в сфере экономики депутаты не поддержали. Хотя и заявляли, что СБУ использует свои полномочия, чтобы "кошмарить бизнес", и этими делами должны заниматься НАБУ, САП, ГБР.

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник призвал депутатов поддержать 5 важных поправок, которые необходимы для адаптации закона с требованиями НАТО. В частности, о деятельности Нацгвардии в условиях военного положения и о создании комитета по вопросам разведки. Эти поправки нардепы одобрили.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада НАТО Законопроект Законодательство Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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