Рада приняла закон о Нацбезопасности во втором чтении

Закон о нацбезопасности Украины приняли в Верховной Раде во втором чтении 21 июня. Закон должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, против – 17, воздержались – 32.

Какие изменения ждут украинцев, читайте в статье: Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон

Закон "О национальной безопасности" предусматривает такое:

Стратегическими партнерами являются страны НАТО, а стратегическим вектором – НАТО и ЕС.

Объем финансирования сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% от ВВП.

Министр обороны и два его заместителя снимают погоны и становятся гражданскими руководителями.

Разделяются полномочия начальника Генштаба и командования ВСУ, сейчас эти две должности занимает Виктор Муженко.

Сектор безопасности и обороны страны подлежит демократическому гражданскому контролю.



Какие изменения предусматривает закон "О национальной безопасности Украины"

Отметим, парламент рассмотрел 428 поправок к законопроекту. Требование лишить СБУ функции в сфере экономики депутаты не поддержали. Хотя и заявляли, что СБУ использует свои полномочия, чтобы "кошмарить бизнес", и этими делами должны заниматься НАБУ, САП, ГБР.

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник призвал депутатов поддержать 5 важных поправок, которые необходимы для адаптации закона с требованиями НАТО. В частности, о деятельности Нацгвардии в условиях военного положения и о создании комитета по вопросам разведки. Эти поправки нардепы одобрили.