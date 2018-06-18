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Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон

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Нацбезопасность Украины приблизят к стандартам НАТО
Нацбезопасность Украины приблизят к стандартам НАТО / 24 канал

Законопроект о национальной безопасности Украины должен приблизить украинские стандарты безопасности к натовским и исправить недостатки, которые имеет эта система сейчас. Государственный суверенитет, территориальная целостность и интеграция в ЕС и НАТО – главные национальные приоритеты Украины.

Документ был подан президентом в конце февраля этого года. В начале апреля Верховная Рада приняла его в первом чтении. На днях Петр Порошенко заявил о еще одной нормеу, которую намерен внести в законопроект о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины. На этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о Нацбезопасности во втором чтении.

24 канал ранее поинтересовался у экспертов их мнением по поводу законопроекта.

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Что меняет в системе нацбезопасности Украины новый закон – далее.

Гражданский контроль над сектором безопасности и обороны

Министр обороны Украины будет назначаться на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины из числа гражданских лиц. Заместители министра назначаются на должности из числа гражданских лиц.

В случае принятия закона – положение о назначении гражданских министра обороны и его заместителей вступают в силу с 1 января 2019 года.

Также по инициативе президента планируется введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности.

Новая система командования Вооруженных Сил

Высочайшим военным должностным лицом в Украине будет Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, который будет назначаться на должность и освобождаться с нее Президентом Украины – Верховным Главнокомандующим. Главнокомандующий будет осуществлять через Генеральный штаб ВСУ непосредственное военное руководство Вооруженными Силами Украины.

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Командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины будут подчиняться Главнокомандующему ВСУ. Они будут отвечать за:

 •  развитие вверенных им войск;
 •  их техническое оснащение и всестороннее обеспечение;
 •  подготовку и готовность к выполнению возложенных задач.

Командующие также будут разрабатывать соответствующие доктрины, наставления, боевые уставы, оперативные и тактические стандарты подготовки к применению и ведению операций (боевых действий).

Полномочия командующих, основные задачи и порядок функционирования их командований будут определяться в положениях, которые будет утверждать Главнокомандующий ВСУ.

Командующий Объединенных сил будет подчиняться Главнокомандующему ВСУ и будет осуществлять через Объединенный оперативный штаб ВСУ оперативный контроль за приобретением ими оперативных (боевых) сил и средств, планирование применения и непосредственное управление объединенными силами и средствами ВСУ, других составляющих сил обороны, которые переданы в его подчинение, а также национальным контингентом и национальным персоналом, которые участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Командующие видов, отдельных родов войск ВСУ будут осуществлять передачу определенного Главнокомандующим комплекта боеспособных сил и средств, Командующий объединенных сил. А он будет осуществлять оперативный контроль за приобретением ими оперативных (боевых) средств и управления их применением.

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Командующие видов, отдельных родов войск, командующие (руководители) других военных формирований, от которых определенный комплект сил и средств передан в состав объединенных сил, продолжают осуществлять их укомплектование личным составом, вооружением, боеприпасами, военной и специальной техникой, другими материально-техническими средствами.

Командующие видов, отдельных родов войск могут проводить операции с привлечением сил и средств соответствующего вида или отдельного рода войск и осуществлять управление силами и средствами в операциях, проводимых в мирное время вне утвержденными Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины пределами ответственности Командующего объединенных сил.

Во время действия военного положения

Национальная гвардия Украины приводится в готовность к выполнению задач по назначению в условиях действия правового режима военного состояния, входит в состав сил обороны и подчиняется Главнокомандующему ВСУ, о чем говорится в указе Президента Украины о введении военного положения, утвержденном Верховной Радой Украины. (По предварительной норме закона, действующей ныне, – Нацгвардия подчиняется Министерству обороны).

Государственная специальная служба транспорта приводится в готовность к выполнению задач по назначению в условиях действия правового режима военного положения и подчиняется Главнокомандующему ВСУ, с указанием в указе Президента Украины о введении военного положения, утвержденного ВРУ (по нынешнему законодательству – подчиняется Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины).

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Статьи Публикации Законопроект Реформы Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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