(Не)публичный контроль и стандарты НАТО: что стоит знать о новом законе о нацбезопасности

Новый законопроект о национальной безопасности Украины, на днях внесенный президентом в Верховную Раду, приближает этот сектор к стандартам НАТО, убеждает сам Петр Порошенко. Однако украинские эксперты заметили в документе несколько существенных недостатков.

Зачем нужен новый закон

Действующее законодательное регулирование отношений в сфере национальной безопасности имеет серьезные недостатки, указано в пояснительной записке к законопроекту 8068. В частности, поясняет автор, Законом Украины "Об основах национальной безопасности Украины" недостаточно четко определена сфера национальной безопасности: "как угрозы национальной безопасности закреплены различные негативные факторы развития общества и государства, несмотря на то, что их преодоление не может быть обеспечено деятельностью органов сектора безопасности. Также закрепление на законодательном уровне перечня угроз национальной безопасности Украины и меры реагирования на них не отвечают практикам государств-членов Европейского Союза и НАТО, затрудняет определение приоритетов государственной политики в сфере национальной безопасности и своевременную реакцию на изменения ситуации с безопасностью".

Также автор законопроекта указывает на отсутствие в действующем законе четкого разграничения полномочий государственных органов, прежде всего органов сектора безопасности, что усложняет межведомственную координацию, в частности при длительной агрессии против Украины, которая частично осуществляется в "гибридных" проявлениях.

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О чем законопроект

Он содержит пять разделов. В первом – определение терминов, используемых в проекте Закона. Второй – закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины (обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, обретение членства в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантического договора).

Третий – определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия в осуществлении такого контроля законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.

В четвертом – определены состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координация в сфере национальной безопасности.

В пятом разделе прописано регулирование планирования в сфере национальной безопасности и обороны, определены основные документы долгосрочного планирования (Стратегия национальной безопасности Украины и Стратегия военной безопасности Украины, Стратегия общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегия кибербезопасности Украины, Национальная разведывательная программа).

Ирина Геращенко, народный депутат Украины:

Системные изменения в этой сфере безопасности являются ключевыми для приближения Украины к стандартам НАТО. Законопроект разрабатывался экспертами и специалистами Совета нацбезопасности и обороны Украины совместно с международными партнерами Украины – представителями стран ЕС и НАТО. В законопроекте усиливается демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, вводится новая система командования и фиксируется важная норма гражданского министра обороны, вносятся системные изменения в профильное Министерство обороны Украины. Там закладывается новая архитектура системы управления сектором безопасности и обороны. Это все приближает нас к стандартам НАТО.

Дмитрий Снегирев, военный эксперт:

Этот законопроект – переформатирование армии в общеевропейский, натовский формат, когда руководителем Вооруженных Сил Украины будет гражданское лицо, которое должно олицетворять контроль со стороны общества за деятельностью Вооруженных Сил. Это красиво в странах Запада, где есть развитая демократия, и все институты выступают в роли контроля за деятельностью ВС и делают невозможной, в первую очередь, коррупционную составляющую. А в украинских реалиях это самая больная тема. Потому что есть вопросы материально-технического обеспечения ВСУ, которые стали уже "святой коррупционной коровой". Достаточно вспомнить закупку горюче-смазочных материалов с превышением в 150 миллионов, и никто не сел тогда.

Еще в 2011 году странами Запада нам было выделено 30 миллионов долларов на проведение институциональных реформ, в том числе – и Вооруженных Сил. Речь шла как раз о контроле над материально-техническим обеспечением ВСУ и введении понятия "контроль со стороны общественности". Прошло 8 лет. 30 миллионов, понятно, украл режим Януковича. Но что изменилось сейчас? Они ввели гражданских лиц в виде советника Президента господина Бирюкова. Еще в 2015 году Бирюков за деньги благотворительного фонда "Крылья Феникса" якобы восстановил АН-26, который передали ВСУ, все было красиво. А уже в 2017 году ВСУ, в частности, военная часть 0215 города Винницы, объявили тендер на ремонт того самого самолета на сумму 52 миллиона гривен. Вопрос – куда делись деньги, которые собирала вся страна для благотворительного фонда, и был ли ремонт? Это наглядное свидетельство того, что контроль материально-технических закупок для Вооруженных Сил со стороны общества дискредитирован.

В условиях тоталитарно-коррупционного государства, скажем откровенно, должность гражданского министра обороны будет выглядеть как декорация. Назначат человека из ближайшего пула президента, подконтрольного, который будет отчитываться не перед обществом, а перед людьми, которые его назначили, перед финансово-олигархическими группами. На Министерство обороны направляется примерно 5% ВВП, и эта цифра будет расти. К контролю этого финансового потока общество они не допустят. Но для стран Запада отчитаются: вот, мы приняли закон о национальной обороне, привели Вооруженные Силы к образцу НАТО, у нас есть даже гражданский министр обороны. Который фактически не будет выполнять ни функциональные, ни политические требования, на него возложенные.

Богдан Яременко, дипломат, глава правления ГО "Майдан иностранных дел"

Это Закон о том, как три года назад надо было реформировать сектор безопасности и обороны государства, если бы Министерство обороны Украины это могло или хотело.

На самом деле законопроект касается исключительно сектора обороны и безопасности и не охватывает все сферы, которые традиционно относятся к составляющим нацбезопасности – экономическая, экологическая, кибернетическая, критической инфраструктуры и тому подобное. Авторы законопроекта объяснили, что и как должно происходить в этих сферах. Следовательно, название проекта закона не соответствует содержанию.

Законопроект чрезвычайно "сырой", содержит большое количество несогласованных положений, как в рамках самого законопроекта, так и в плане несоответствия положениям других действующих нормативно-правовых актов.

Не урегулированы в законопроекте и взаимоотношения между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, Командующим объединенных сил и Командующими видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины, командующими (руководителями) других военных формирований. Вследствие этого возможен конфликт между органами управления во время выполнения задач по оперативному руководству войсками.

Вопреки стандартам НАТО, на которые ссылается Президент, в законопроекте Министерство обороны Украины остается органом военного управления. Это абсурд, учитывая то, что Министерство обороны Украины согласно этому же законопроекту должно возглавляться гражданским министром и гражданскими заместителями министра. Поэтому Министр обороны Украины, как член Кабинета Министров, гражданское лицо и руководитель органа исполнительной власти не может быть подчиненным Президенту Украины как Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, как и не может осуществлять оперативное руководство применением Вооруженных Сил Украины.

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