Закон о нацбезопасности является новым путем Украины в НАТО, – Геращенко

Депутаты Верховной Рады начали рассмотрение законопроекта о национальной безопасности. Он должен обобщить положения Конституции и положения других законов по нацбезопасности.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко.

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"Этот закон не о тарифах, не о борьбе с коррупцией, он не про какие-то другие экономические или популистские лозунги. Он о национальной безопасности Украины. Задача этого закона – объединить другие законопроекты и законы, которые были в сфере национальной безопасности и обороны, и дать понимание, как будет управляться страна в случае вооруженной агрессии или опасности для нашей страны", – отметил Геращенко.

По его словам, таким образом закон обобщает положения Конституции, обобщает положения других законов, и, вообще, приводит ясность относительно руководства сил обороны и безопасности.

Президент, как был, так и остается, Верховным Главнокомандующим ВСУ. Ему подчиняются во время войны все вооруженные формирования: и Национальная гвардия, и Пограничная служба, и полиция координируют свои действия в случае вооруженного нападения на нашу страну,

– добавил Геращенко.

Он заверил, что ничего плохого в принятии этого закона не видит. По его словам, закон разрабатывали вместе с экспертами НАТО.

"Этот закон фактически является и новым путем страны в НАТО. И наши западные партнеры поддерживают его принятие также", – утверждает нардеп.

Напомним, 20 июня, депутаты Верховной Рады начали рассмотрение законопроекта о национальной безопасности. Вероятно, что этот документ будет единственным важным, который стоит сегодня на повестке дня в парламенте.