Звідки Рінат Ахметов отримує мільйони: деталі заробітку олігарха

Український олігарх Рінат Ахметов зростає в світових рейтингах – ми всією країною скидуємося грошима людині, яка вже чверть століття заробляє мільярди на стику політики та корупції.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповідає Сергій Лещенко.

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Статки українського олігарха Ріната Ахметова досягли 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg. За даними їхнього рейтингу, за останній рік капітал Ахметова виріс на 1 мільярд 300 мільйонів доларів.

Українські громадяни можуть лише порадіти за таку динаміку Ахметова, адже для його збагачення доклалися усі ми. Споживаючи електроенергію, ми потім платимо тарифи. А гроші, які потрапляють від на "Енергоринок", розподіляються за спеціальним алгоритмом, який передбачає виплату найбільшої частки саме Ахметову.

"Енергоринок" купує електроенергію у всіх виробників в Україні, в тому числі із Бурштинського острова. І потім по середньозваженій ціні продає її всім нам. І тут найцікавіше. "Енергоринок" викуповує електрику в Ахметова з Бурштинового острову задорого, бо вона є тепловою, і там діє "Роттердам+". А назад Ахметов для експорту купує електрику задешево, бо ціна середньозважена, і прайс формується за рахунок не лише теплової енергетики, але також атомної або гідро, які є значно дешевшими.

У цьому скликанні Ради він уклав політичний шлюб з "Радикальною партією" Ляшка, а ставленик Ахметова для контролю над виділеними ресурсам обійняв другу за впливовістю посаду в партії після самого Ляшка. Одночасно Ахметов продовжує робити ставку на "Опозиційний блок" та домовляється з чинною коаліцією, Порошенком і "Народним фронтом".

Годі сподіватися, що дії Ахметова зацікавлять іноземні правоохоронці. Розслідування його дій та змов з політиками найрізноманітніших партій має відбутися в Україні. Саме для цього ми маємо створити незалежні антикорупційні органи. І в перспективі це призведе до покращення життя всіх громадян.

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