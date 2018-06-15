Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників

Український олігарх Рінат Ахметов зростає в світових рейтингах – ми всією країною скидуємося грошима людині, яка вже чверть століття заробляє мільярди на стику політики та корупції.

Статки українського олігарха Ріната Ахметова досягли 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg. За даними їхнього рейтингу, за останній рік капітал Ахметова виріс на 1 мільярд 300 мільйонів доларів.

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Українські громадяни можуть лише порадіти за таку динаміку Ахметова, адже для його збагачення доклалися усі ми. Споживаючи електроенергію, ми потім платимо тарифи. А гроші, які потрапляють від на "Енергоринок", розподіляються за спеціальним алгоритмом, який передбачає виплату найбільшої частки саме Ахметову.

Причина – бо в тариф закладено сумно відому схему "Роттердам+". Ми купуємо в Ахметова товар, струм, для виготовлення якого він начебто завіз вугілля з портів в Амстердамі-Роттердамі-Антверпені, а також сплатив за його доставку в Україну, плюс ще за перевалку в портах.

Насправді, за такою схемою в Україну не потрапило на станції Ахметова жодного, повторюся, жодного, кілограму вугілля. Тому, підміняючи вугілля з Роттердаму дешевим паливом з власних українських шахт або з Росії, Ахметов отримує надприбутки. Адже там собівартість суттєво нижче вугілля, яке він би придбав у Роттердамі.

Колись у підручники історії ця схема увійде, як найбільш цинічний обман всього суспільства за мовчазної згоди або злочинної співучасті президента Порошенка. Адже саме президент в тіньовому режимі управляє регулятором енергетики НКРЕКП, і саме його колишній підлеглий по корпорації "Рошен" Дмитро Вовк очолював регулятор на момент запровадження всього цього схематозу.



Дмитро Вовк

Але Ахметов заробляє не тільки на різниці ціни на вугілля. Він примудряється збагачуватися за наш з вами рахунок, експортуючи електроенергію!

Схема працює за рахунок різниці технологічних та фінансових циклів. Технічно українська енергетика розділена на дві зони. Перша – це вся Об’єднана Енергетична Система України. Друга – це так званий Бурштинський острів на західній Україні.

Цей так званий острів від’єднаний від Об’єднаної Енергосистеми та синхронізований з Європою, тобто може безболісно робити туди перетоки. Електроенергія на цьому Бурштинському острові виробляється виключно на станціях Ахметова, і саме від Ахметова фізично потрапляє електоенергія в Європу.

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Але за алгоритмом, "Енергоринок" купує електроенергію у всіх виробників в Україні, в тому числі із Бурштинського острова. І потім по середньозваженій ціні продає її всім нам. І тут найцікавіше. "Енергоринок" викуповує електрику в Ахметова з Бурштинового острову задорого, бо вона є тепловою, і там діє "Роттердам+". А назад Ахметов для експорту купує електрику задешево, бо ціна середньозважена, і прайс формується за рахунок не лише теплової енергетики, але також атомної або гідро, які є значно дешевшими.



Рінат Ахметов

А різницю покриваємо ми з вами. Повторюся, бо це складна для розуміння тема. Вироблена Ахметовим теплова енергетика з ізольованого Бурштинського острова викупляється задорого нашим "Енергоринком", але повністю постачається в Європу. Аби потім пояснити документально, звідки ж Ахметов взяв електроенергію для експорту в Європу, він купляє аналогічні обсяги в "Енергоринку" задешево по середньозваженій ціні.

За підсумками року схема дає ще додаткові 1,5 мільярда гривень для того, щоб Ахметов покращував свої рейтинги в списку олігархів агентства Bloomberg. Але часом за подібні показники Ахметова ми платимо своїм здоров'ям. Наприклад, коли він завозить з-за кордону неякісне вугілля з підвищеним вмістом сірки, і там на нього діє суттєва знижка. А вироблену в Україні з такого вугілля електроенергію продає нам без жодних дисконтів.

Так, імпортоване Ахметовим вугілля з Америки мало вміст сірки понад три відсотки (3,33%-3,46%), тоді як за тарифом "Роттердам+" норма сірки – менше 1%. Цей мухльож уже став підставою для НАБУ почати кримінальне провадження. За рахунок українських громадян Ахметов побудував свою бізнес-політичну імперію, розкладає яйця в різні кошики на виборах. Робить це з тим, щоб незалежно від перемоги будь-якого з кандидатів продовжити свою схему збагачення.

У цьому скликанні Ради він уклав політичний шлюб з "Радикальною партією" Ляшка, а ставленик Ахметова для контролю над виділеними ресурсам обійняв другу за впливовістю посаду в партії після самого Ляшка. Одночасно Ахметов продовжує робити ставку на "Опозиційний блок" та домовляється з чинною коаліцією, Порошенком і "Народним фронтом".

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Але, попри вирощений спрут в Українській політиці, гроші та зв'язки так і не зробили Ахметова в'їздним до Америки. Як і інші одіозні олігархи Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський, Ахметов багато років перебував у очікуванні американської візи, яку йому не видавали, при чому офіційні причини не називалися, але неофіційно з джерел у Америці мені відомо, що йому заборонено в'їзд через сумнівне минуле в епоху первинного накопичення капіталу. Найабсурдіше ж те, що Ахметов за мільярд доларів, які він вийняв з української економіки, дев'ять років придбав шахти в Америці, розташовані в дуже депресивних районах штату Західній Вірджинії, це навіть не наблизило його до отримання американської візи.

І навряд він зможе отримати її в майбутньому – адже саме Ахметов свого часу привів до Віктора Януковича одіозного політтехнолога Пола Манафорта, який зараз перебуває під слідством у США. Тому єдина можливість, яка в нього є – це отримати одноразовий дозвіл на відвідини Америки для дачі показів ФБР, як свого часу зробив інший російський олігарх Олег Дерипаска.

Годі сподіватися, що дії Ахметова зацікавлять іноземні правоохоронці. Розслідування його дій та змов з політиками найрізноманітніших партій має відбутися в Україні. Саме для цього ми маємо створити незалежні антикорупційні органи. І в перспективі це призведе до покращення життя всіх громадян.