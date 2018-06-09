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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків

Чесна політика 306 Читать новость на русском

Порятунок життя журналіста Аркадія Бабченка став ще одним приводом визначити рамки впливу СБУ на життя держави. Не може спецслужба воюючої країни розпорошувати свої зусилля на рекет бізнесу та переділ економічних ринків.

Інсценоване вбивство, а потім воскресіння Аркадія Бабченка став гучною історією за межами України, про яку написали всі провідні газети світу.

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Що відбулося насправді, можливо, нам всім стане відомо колись згодом. Але, якщо СБУ виявилася здатною розслідувати такі складні злочини, то довіримо спецслужбі зосередитися виключно на справах, які прямий мандат.

І зокрема, приберемо в СБУ право розслідувати провадження, що стали способом корупційного заробітку та рекету бізнесу. Постійно є скарги на діяльність департаменту "К" СБУ, який займається розслідуванням так званих "корупційних злочинів", хоча, насправді, давно мав би бути позбавлений цих функцій.

Адже для подібної категорії справ є НАБУ, а також Державне бюро розслідувань, яке тривалий час не можуть допустити до роботи, що задовольняє як СБУ, так і генпрокурора Луценка. Одна із кричущих історій, коли СБУ займалася абсолютно неадекватними справами, стала мені відомою як депутату зі звернень від підприємців, що потерпали від сваволі спецслужби.

Отже, під час війни, коли в столиці безкарно вбивають журналістів та офіцерів спецслужб, коли шпигуни та диверсанти знекровлюють країну, спецслужба витрачала свій час, свої зусилля та наші з вами гроші на те, щоб розслідувати – імпортерів коньячних спиртів!

Ви можете уявити, справа Департамент "К" СБУ проти коньячників почалася ще 31 грудня 2014 року. В день, коли половина країни вже святкувала, департамент "К" СБУ взявся розслідувати злочин. Справу порушили за фактом – цитуємо "переміщення на митну територію України отруйної речовини, а саме – спирту етилового", а також "виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров»я людей".

Як потім виявилося, відбирання зразків завезених коньячних спиртів відбулося з порушенням законів без рішення слідчого судді, а експерти, які складали висновки – не є судовими експертами.

У постанові прокуратури вказано: "Використовуючи такий підхід, до отруйних речовин слід віднести всі без винятку алкогольні напої, пиво, квас, кефір та навіть грудне молоко, які містять етиловий спирт та інші продукти бродіння".

СБУ мучила цю справу майже три роки. І тільки 19 жовтня 2017 року Генпрокуратура закрила її на підставі "відсутності подій злочинів" та приписала "повернути вилучене в ході проведення досудового розслідування майно та документи їх власникам". Чому це важливо? Бо три роки в час війни десятки співробітників СБУ витрачали наші гроші та свій час на абсолютно нікчемну історію. А таких історій десятки, з якими звертаються підприємці.

Інша гучна історія, коли СБУ займалася явно не своїми справами, стосується справи про так зване "фінансування тероризму" імпортерами скрапленого автомобільного газу.

Вона відбулася на початку 2017 року, коли той самий департамент "К" при СБУ заблокував роботу півтори десятки трейдерів, на три місяці заборонивши розмитнювати завезений ними автомобільний газ, вигадуючи кожного разу нову версію, то фінансування тероризму, то наявність отруйних речовин в автогазі, то підозра про закладені вибухівки в колесні пари вагонів. У підсумку, СБУ була змушена відступити. Один з трейдерів пішов до суду. І сьогодні через ці дії спецслужби, а конкретно департаменту "К", відбулися судові розгляди, де і перша інстанція, і апеляція підтвердили, що державний бюджет має повертати понад 4 мільйони гривень одному з трейдерів, як нанесену пряму шкоду.

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Тобто ми як суспільство маємо розплачуватися за незаконні дії спецслужби. Повторюся, таких історій дуже багато. Як і прикладів, коли керівник цього самого департаменту "К" Павло Демчина потрапляє в журналістські розслідування чи то через незадекларовану нерухомість, чи то через появу в пов'язаних із ними осіб маєтків.

демчина
Павло Демчина

У політичній ієрархії Демчина та його перший заступник в департаменті "К" Сергій Коваленко входять до групи Кононенка-Грановського. З такою "кришею" Демчині не страшні жодні скандали, майно незрозумілого походження, нанесені через свавілля спецслужби збитки бізнесменам, наїзди на коньячників.

коваленко
Сергій Коваленко

Ба більше, через півроку після оприлюднення журналістами фактів про таємні статки президент Порошенко з нагоди чергового свята присвоїв Павлу Демчині звання генерал-лейтенанта.

Провал реформи СБУ іде в тандемі з відсутністю реформи суміжного відомства – митниці, яка стала слухняною маріонеткою спецслужби в справах пов'язаних з імпортом чи експортом. Корупційний тандем СБУ та Митниці генерує мільярди чорного кешу, який потім іде не лише в кишені хапуг, але і в політику.

І не даремно за чотири роки президентства Порошенка жодного прогресу в цих двох напрямках немає. Ба більше, намагання міністра фінансів Олександра Данилюка хоча би почати реформу митниці закінчилася скандалом та його відставкою.

Данилюк
Олександр Данилюк

Реформа СБУ, а зокрема позбавлення її функцій розслідувати бізнес-кейси є однією з вимог до України на шляху до НАТО. Без цього Україна не стане нормальною державою, яка працює в інтересах громадян, а не кланів. І тільки так ми можемо змінити життя громадян на краще.

Автор: Сергій Лещенко
Теги: СБУ Відеоблоги Чесна політика
Джерело: 24 канал
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