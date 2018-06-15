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Откуда Ринат Ахметов получает миллионы: детали заработка олигарха

633 Читати новину українською
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов / detector.media

Украинский олигарх Ринат Ахметов растет в мировых рейтингах – мы всей страной складываемся деньгами человеку, который уже четверть века зарабатывает миллиарды на стыке политики и коррупции.

Об этом в своем блоге "Честная политика" рассказывает Сергей Лещенко.

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Состояние украинского олигарха Рината Ахметова достигло 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает международное агентство Bloomberg. По данным рейтинга, за последний год капитал Ахметова вырос на 1 миллиард 300 миллионов долларов.

Украинские граждане могут только порадоваться за такую динамику Ахметова, ведь для его обогащения приложились все мы. Потребляя электроэнергию, мы потом платим тарифы. А деньги, которые попадают на "Энергорынок", распределяются по специальному алгоритму, который предусматривает выплату наибольшей доли именно Ахметову.

"Энергорынок" покупает электроэнергию у всех производителей в Украине, в том числе с Бурштынского острова. И потом по средневзвешенной цене продает ее всем нам. И тут самое интересное. "Энергорынок" выкупает электричество у Ахметова с Бурштинового острова задорого, потому что она является тепловой, и там действует "Роттердам+". А обратно Ахметов для экспорта покупает электричество задешево, потому что цена средневзвешенная, и прайс формируется не только за счет тепловой энергетики, но также атомной или гидро, которые значительно дешевле.

В этом созыве Рады он заключил политический брак с "Радикальной партией" Ляшко, а ставленник Ахметова для контроля над выделенным ресурсам занял вторую по влиятельности должность в партии после самого Ляшко. Одновременно Ахметов продолжает делать ставку на "Оппозиционный блок" и договаривается с действующей коалицией, Порошенко и "Народным фронтом".

Нечего надеяться, что действия Ахметова заинтересуют иностранных правоохранителей. Расследование его действий и сговоров с политиками самых разных партий должно состояться в Украине. Именно для этого мы должны создать независимые антикоррупционные органы. И в перспективе это приведет к улучшению жизни всех граждан.

Смотрите полное видео блога "Честная политика":

 

Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Энергетика Ринат Ахметов Видеоблоги
Источник: 24 Канал
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