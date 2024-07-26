Про це в етері телемарафону повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише 24 Канал. Над законопроєктом наразі працює відповідний парламентський комітет.

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Законопроєкт про "відкуп" за корупцію виправлять

Як зазначив спікер Верховної Ради, у комітеті згідні з тим, що можливість відкупу у законі має бути передбачена лише для тих осіб, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. Ба більше, така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.

Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників – це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів,

– пояснив Стефанчук.

За його словами, законопроєкт ще неодмінно змінять до другого читання. Він стверджує, що у комітеті панує "повна гармонія стосовно того, яким має бути текст документа", тому "зрада скасовується". Стефанчук запевнив, що ніхто не зможе відкупитися від провини, а особливо за корупцію.

Нагадаємо, що раніше цей законопроєкт отримав підтримку 231 депутата. Це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.