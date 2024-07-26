Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет 24 Канал. Над законопроектом сейчас работает соответствующий парламентский комитет.

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Законопроект об "откупе" за коррупцию исправят

Как отметил спикер Верховной Рады, в комитете согласны с тем, что возможность откупа в законе должна быть предусмотрена только для тех лиц, которые полностью возместили ущерб и активно сотрудничают со следствием. Более того, такое лицо должно помочь следствию привлечь других соорганизаторов преступления.

То есть не только штраф, не только откуп, а полное возмещение и сдача других соучастников – это является условиями и основаниями применения соглашения о признании вины. И это будет применено не ко всем преступлениям,

– пояснил Стефанчук.

По его словам, законопроект еще непременно изменят ко второму чтению. Он утверждает, что в комитете царит "полная гармония относительно того, каким должен быть текст документа", поэтому "измена отменяется". Стефанчук заверил, что никто не сможет откупиться от вины, а особенно за коррупцию.

Напомним, что ранее этот законопроект получил поддержку 231 депутата. Это произошло несмотря на предостережения со стороны НАБУ, САП и Антикоррупционного комитета.