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Путин делает главную ставку на парламентские выборы в Украине

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Медведчук возвращается в большую политику
Медведчук возвращается в большую политику / Фото из открытых источников

Вхождение Медведчука в партию Рабиновича говорит о том, что Кремль повышает ставки на эту партию. Медведчук постепенно возвращается в политику, и в этом есть опасность.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам политолога, Москва будет поддерживать контакты и с лидером "Оппоблока" Юрием Бойко, и с Рабиновичем. Но между их командами сильные противоречия, скорее, они будут конкурировать на выборах президента. Впрочем, считает эксперт, Москва главную ставку делает не на президентские, а на парламентские выборы. В частности, чтобы в следующий состав парламента прошло несколько пророссийских партий. Таким образом они наберут больше мест в парламенте.

Для Рабиновича и Мураева присоединение Медведчука будет означать, что именно "За жизнь" будут воспринимать, как наиболее пророссийскую силу. В Украине есть пророссийские избиратели, правда, они не всегда ходят на выборы,
– говорит Фесенко

В то же время, подчеркивает эксперт, является расчет и самого Медведчука. По словам Фесенко, он понимает, что сейчас у него нет шансов быть фаворитом на выборах президента, поэтому хочет постепенно вернуться в публичную политику. Медведчук будет делать все для того, чтобы показать, что он серый кардинал.

"Медведчуку важно быть в составе будущего парламента, где он может развернуться в роли теневого модератора пророссийских сил, которые будут в меньшинстве. Но он будет организовывать различные скрытые "договорняки" в парламенте в интересах Москвы. У него есть большой опыт, юридические таланты и связи с Путиным. И в этой роли он будет весьма опасен", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук будет принимать участие в выборах в Верховную Раду в 2019 году. Ради этого он вступит в состав партии Вадима Рабиновича "За жизнь".

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Владимир Путин Оппозиционный блок Юрий Бойко Виктор Медведчук
Источник: 24 канал
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