Украина готовит большой иск к России из-за оккупации Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко попросил правительство как можно скорее создать координационный орган, который сформирует претензию Украины к России для возмещения причиненных на Донбассе и в Крыму убытков.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

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"Обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом. Закон также четко подтверждает приверженность Украины к мирному урегулированию", - заявил президент.



Он ожидает от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным.