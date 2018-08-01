Украина готовит большой иск к России из-за оккупации Крыма и Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко попросил правительство как можно скорее создать координационный орган, который сформирует претензию Украины к России для возмещения причиненных на Донбассе и в Крыму убытков.
Об этом Порошенко написал в Facebook.
Читайте также: Путин делает главную ставку на парламентские выборы в Украине
"Обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом. Закон также четко подтверждает приверженность Украины к мирному урегулированию", - заявил президент.
Он ожидает от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Кличко будет дебатировать с Януковичем только после отставки Президента11 февраля 2014 , 19:03 14
Еще один супертяж хочет встретиться с Кличко18 октября 2015 , 18:47
Лидер "Шахтера" может заменить экс-игрока "Динамо"22 апреля 2017 , 19:50