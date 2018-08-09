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Росія стягує танки і важке озброєння на Донбас: відома причина

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Росія стягує на окупований Донбас важке озброєння
Росія стягує на окупований Донбас важке озброєння / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація посилює військові частини та стягує на Донбас важке озброєння, аби посилити власні позиції на кордоні з окупованими територіями ОРДЛО.

Про це заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, пише "Апостроф".

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Росія вибрала нову стратегію ​– це посилення своїх позицій на західних кордонах. Тому на території Росії і на території Донецької та Луганської областей, яка контролюється бойовиками, вони нарощують свої військові частини, звозять важку техніку – танки, гаубиці і ракетні комплекси. Техніку ставлять або біля наших кордонів, або на території Луганської та Донецької областей. Тому в даній ситуації вони діють в рамках загальної концепції посилення своєї військової оборонної та наступальної складової,
– зазначив генерал.

За його словами, Москва проводить ротацію військових частин у плані їх оновлення та розгортання, "тобто збільшення кількості, наприклад, танків".

"Це направлено на те, щоб чинити тиск на Україну в плані можливого наступу української армії, як вони це передбачають. Вони постійно заявляють, що Україна готує наступ для звільнення територій. І тому, щоб нібито запобігти нашим діям зі звільнення окупованих територій, вони постійно показують свої нові ресурси, переміщують танки, гаубиці і частково ракетні комплекси", – підкреслив Маломуж.

Нагадаємо, напередодні місія ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на тимчасово окупованій території Донецької області. Так, у порівнянні з червнем 2018 року, окупанти збільшили кількість зброї у 8,5 разів, тобто на понад 200 одиниць.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Зброя Микола Маломуж
Джерело: 24 Канал
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