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На Донбасі у 8,5 разів зросла кількість важкого озброєння, – СММ ОБСЄ

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У порівнянні з червнем на Донбасі у 8,5 разів зросла кількість важкого озброєння
У порівнянні з червнем на Донбасі у 8,5 разів зросла кількість важкого озброєння / фото з відкритих джерел

Порівняно з червнем 2018 року, у липні СММ ОБСЄ зареєструвала безпрецедентне – у понад 200 одиниць, або у 8,5 разів – зростання кількості важкого озброєння і військової техніки, виявлених на тимчасово окупованій території Донецької області.

Розміщення важкого озброєння у цих районах є грубим порушенням Мінських домовленостей, інформує штаб ООС.

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Зокрема, зареєстровано до двох танкових батальйонів, два дивізіони самохідної артилерії, дивізіон буксируваних гаубиць, до ста одиниць ББМ, засоби протиповітряної оборони тощо. Така активність збройних формувань РФ призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така активність збройних формувань РФ призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил Зброя ОБСЄ
Джерело: 24 канал
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