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Бойовики на Донбасі застосували заборонену зброю: серед українських бійців є поранені

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Ситуація на Донбасі
Ситуація на Донбасі / Ілюстративне фото

Протягом 5 серпня в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог 4 рази застосував заборонене мінськими угодами важке озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що внаслідок обстрілів російських окупаційних сил 1 український військовослужбовець зазнав поранення. При цьому, за даними української розвідки, ліквідовано 2 та поранено 7 проросійських бойовиків.

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У прес-центрі ООС уточнили, що російські окупаційні сили прицільно гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП. Під ці обстріли потрапили українські захисники Кримського, Новозванівки, Луганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Окрім того, проросійські бойовики обстріляли із 82-міліметрових мінометів позиції бійців ООС біля Луганського та Гнутового, а захисників Лебединського – зі 120-мілімтерових мінометів.

З початку доби 6 серпня російські окупаційні сили 4 рази обстріляли позиції українських захисників біля Кримського, Мар’їнки та Лебединського. Один боєць ООС отримав поранення.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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