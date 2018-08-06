Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця та відпрацьовують нову тактику бойових дій

Ротація російських регулярних військ на Донбасі відбувається щомісяця приблизно в одні й ті самі дні, 24-27 числа місяця.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами експерта, така ротація проходить в одні й ті самі числа – з 24-го по 27-е. В цей період, говорить Снєгирьов, фіксуються колони, що йдуть з Луганська у бік РФ і навпаки. Нещодавно активісти зафіксували рух автобусів з боку Росії через Краснодон і Свердловськ до Луганська, а звідти до місць безпосереднього базування.

Як зауважує фахівець, росіяни самі себе інколи виказують. Зокрема, нещодавно колаборанти опублікували відео, з "місцевим" бойовиком азійської зовнішності, який не зміг назвати населений пункт, де проходять бойові дії. Це ще раз підтверджує, що в ОРДЛО воюють росіяни.

Регулярні війська РФ, які повністю забезпечують командний склад – від самого низу до верхніх ешелонів. Зафіксовано 594 підрозділ – полк особливого призначення внутрішніх військ Росії. Ці спецпризначенці використовують Україну як полігон для відпрацьовування бойового злагодження та випробування нових зразків російської зброї. Останнім часом вони роблять акцент на використання так званих снайперських пар. Це професіонали, які застосовують зброю великого калібру, і втрати української армії саме через них,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Водночас експерт зауважує: ідентифікувати та зафіксувати переміщення російських військових нелегко. Вони всі мають легенди прикриття, пересуваються тільки групами та в цивільному одязі.

"Розпізнати росіян і російську техніку вдається за допомогою місії ОБСЄ. На Луганщині поблизу Перевальського району вони зафіксували 17 російських танків. Коли представників ОБСЄ бойовики не пустили в Ровеньки, це підтвердило наявність там російських військових. Схожа ситуація в Бірюковому (Криничне). В таких випадках ОБСЄ запускає безпілотник і фіксує місця накопичень росіян та їхні переміщення", – зазначив Снєгирьов.

Нагадаємо, нещодавно з окупованого Луганська була отримана інформація про чергову ротацію російських "відпускників". За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в районі тимчасово окупованого села Жовте наразі розташовані окремі підрозділи 594-го ОМСПОП ВВ МВС РФ. Свого часу понад 200 військовослужбовців полку брали участь у бойових діях на території Чеченської Республіки Ічкерія.