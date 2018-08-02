На Луганщині відбулась чергова ротація російських військових
Днями з окупованого Луганська була отримана інформація про чергову ротацію російських "відпускників".
За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа" в районі тимчасово окупованого села Жовте наразі розташовані окремі підрозділи 594-го ОМСПОП ВВ МВС РФ. Свого часу більше 200 військовослужбовців полку брали участь у бойових діях на території Чеченської Республіки Ічкерія.
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Як повідомлялося раніше, ГІ "Права Справа" було зафіксовано прибуття в Луганськ підрозділів 76-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону (місце постійної дислокації – Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край).
Підрозділи 76-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону, у кількості до 100 чоловік, були розквартировані в приміщенні колишнього клубу тимчасово окупованого смт Челюскінець Лутугинського району Луганської області.
В січні 2015 підрозділи цього батальйону були зафіксовані на території Ростовської області (РФ), в безпосередній близькості від кордону з Україною, поблизу села Куйбишеве.
Варто зазначити, що у жовтні 2017 року інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо присутності підрозділів ЗС РФ на окупованих територіях Донбасу підтверджена на вищому офіційному рівні – Головним військовим прокурором України.
Нагадаю, у Міжнародному суді ООН у Гаазі наразі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.
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