На Луганщині відбулась чергова ротація російських військових

Днями з окупованого Луганська була отримана інформація про чергову ротацію російських "відпускників".

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа" в районі тимчасово окупованого села Жовте наразі розташовані окремі підрозділи 594-го ОМСПОП ВВ МВС РФ. Свого часу більше 200 військовослужбовців полку брали участь у бойових діях на території Чеченської Республіки Ічкерія.

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Як повідомлялося раніше, ГІ "Права Справа" було зафіксовано прибуття в Луганськ підрозділів 76-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону (місце постійної дислокації – Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край).

Підрозділи 76-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону, у кількості до 100 чоловік, були розквартировані в приміщенні колишнього клубу тимчасово окупованого смт Челюскінець Лутугинського району Луганської області.

В січні 2015 підрозділи цього батальйону були зафіксовані на території Ростовської області (РФ), в безпосередній близькості від кордону з Україною, поблизу села Куйбишеве.

Варто зазначити, що у жовтні 2017 року інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо присутності підрозділів ЗС РФ на окупованих територіях Донбасу підтверджена на вищому офіційному рівні – Головним військовим прокурором України.

Нагадаю, у Міжнародному суді ООН у Гаазі наразі тривають слухання позову України проти Росії з метою покарання останньої за агресію проти українського народу.

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