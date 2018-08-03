Якщо ми почнемо переозброювати армію, то звільнення Донбасу відбудеться дуже швидко, – експерт

Україна показала, що може з воювати з Росією. Путін це розуміє, тому не йде в широкомасштабний наступ. Але війна не завершується, тому що вона договірна, вигідна і Путіну, і Порошенку.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"Влада не хоче збільшення військового потенціалу України, щоб не порушити баланс зі збройними силами Росії. Коли Порошенко свого часу заявляв, що у нас найсильніша армія в Європі, то суспільство відразу запитало: а чому ми не йдемо вперед на Донбасі?" – наголошує Жданов.

За його словами, Путін розуміє, що загрузне в Україні в окопній війні, а для російської економіки, заважує експерт, це буде смертельно, причому відразу. Як зазначає експерт, на сьогодні в української армії свого роду паритет з російськими силами. Але влада не поспішає нарощувати наш потенціал.

Якщо ми почнемо переозброювати армію, модернізувати танки, артилерію, плюс "Джавеліни", то тоді військова операція зі звільнення Донбасу буде реалізована в найкоротші терміни і без особливих втрат. Якби нам передали два бойових американські кораблі берегової охорони, які перебувають в порту Балтімора, вони б в Азовському морі ганяли росіян просто так. А так ми сидимо в окопах з автоматом Калашникова,

– наголошує військовий.

Жданов підкреслює: Путін і Порошенко роблять на війні шалені гроші. Зокрема, Порошенко постійно просить гроші на Заході, посилаючись на війну.

"Головне політичне завдання Порошенка – не дати Україні зійти з політичної орбіти Кремля. У нас російський бізнес працює, ми закриваємо очі на присутність російських військ на нашій території. Чому в Криму не оголосити окупаційний режим, а півострів – офіційно окупованим? Тоді б і кримський міст ніхто не будував", – переконаний Олег Жданов.

Військовий зауважує, що США продовжать підтримку України, так як не хочуть, щоб РФ йшла вперед. Але і в пряме бойове зіткнення з Москвою Вашингтон не піде. Тому допомога США помірна, і в 2019 році буде меншою, ніж зазвичай.

США завдяки війні в Україні вибивають з Європи багато грошей. Трамп постійно вимагає від європейських членів НАТО збільшення внесків. Він каже: "якщо не хочете "русскій мір", як в Україні, платіть за безпеку. США різко збільшили кількість військ в Європі. Вони ознайомлюють свої війська з можливими новими умовами ведення бойових дій. Але, поки Україна не висуватиме своїх політичних вимог – ми будемо інструментом для будь-кого,

– підкреслив Жданов.

Нагадаємо, Конгрес США ухвалив законопроект, який передбачає виділення в 2019 році 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види озброєнь. Раніше проект оборонного бюджету США на 2019-й рік підтримав Білий дім. Загалом цей документ закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників і партнерів у Європі", а також "вивчення можливості збільшити періодичність і масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі".

30 квітня 2018 року стало відомо про те, що США скерували до України партію ПТРК "Джавелін". 22 травня Президент України Петро Порошенко повідомив про їхнє перше застосування.