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Проросійські бойовики зазнали великих втрат на Донбасі

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Українські бійці ліквідували 5 окупантів на Донбасі
Українські бійці ліквідували 5 окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

За минулу добу, 1 серпня, російські окупаційні війська понад 20 разів обстріляли позиції військових Збройних сил України. Внаслідок обстрілів 1 та 2 серпня, п'ятеро бійців отримали поранення. Натомість, українські захисники ліквідували п'ять та поранили чотирьох проросійських бойовиків.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 01 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по захисниках Кримського, Станиці Луганської, Новолуганського, Травневого, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного.

Окрім того зазначається, що у середу було виявлено відсутність одного військового підрозділу Об’єднаних сил. Наразі організовано його пошуки.

За минулу добу, 1 серпня, у ході бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. У поточну добу, 2 серпня, двох наших захисників було поранено. За даними розвідки 5 окупантів загинуло та 4 дістали поранення,
– додали у штабі.

Окрім того, сьогодні проросійські бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкино. Поряд із цим, окупанти обстріляли наші позиції біля Водяного із 82-мм міномету.

 

Теги: Збройні Сили України Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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