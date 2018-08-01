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"Справжні" росіяни: українські військові розповіли, хто воює на боці окупантів

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На Донбасі українські військові зафіксували майже 40 обстрілів в бік своїх позицій. І якщо вдень на Донбасі відносно тихо, то вночі – проросійські найманці активізувались.

Українські бійці розповіли, що такі провокації назвати серйозними не можна. Бойовики дратують наших вояків, витягуючи на бій, щоб виявити вогневі точки ЗСУ.

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"Чекають перезмінку, в надії, що хтось прийде зі слабкими нервами і буде "лупити", але у нас таких немає", – сказав боєць 28-ї бригади ЗСУ.

Військові розповіли, що в бойовиків відбулась ротація. І заїхали нові справжні шахтарі та трактористи. Відстані тут невеликі, подекуди менше сотні метрів, тому іноді бойовиків чудово чути.

"Справжні" російські військові: якути, абхази, кавказці... Відчувається акцент, коли вони хочуть говорити російською,
– зазначив військовий.

Українські бійці на провокації не піддались. Дотримались режиму тиші, як і мусили. Адже за словами військових, якщо воювати, то вже серйозно, а на поодинокі постріли відповідати немає сенсу.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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