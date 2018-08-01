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"Настоящие" россияне: украинские военные рассказали, кто воюет на стороне оккупантов

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На Донбассе украинские военные зафиксировали около 40 обстрелов в сторону своих позиций. И если днем на Донбассе относительно тихо, то ночью пророссийские наемники активизировались.

Украинские бойцы рассказали, что такие провокации назвать серьезными нельзя. Боевики раздражают наших воинов, провоцируют на бой, чтобы выявить огневые точки ВСУ.

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"Ждут пересменку, в надежде, что кто-то придет со слабыми нервами и будет "лупить", но у нас таких нет", – рассказал боец 28-й бригады ВСУ.

Военные рассказали, что у боевиков прошла ротация. И заехали новые "настоящие" шахтеры и трактористы. Расстояния здесь небольшие, кое-где меньше сотни метров, поэтому иногда боевиков прекрасно слышно.

"Настоящие" российские военные: якуты, абхазы, кавказцы... Чувствуется акцент, когда они хотят говорить на русском",
– рассказал военный 28-й бригады ВСУ.

Украинские бойцы на провокации не поддались. Придерживались режима тишины, как и должны были. Ведь по словам военных, если воевать, то уже серьезно, а на одиночные выстрелы отвечать нет смысла.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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