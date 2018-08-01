18:04
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ

В Италии полиция закрыла организацию, которая вербовала боевиков на Донбасс

30 Читати новину українською
Пророссийские наемники
Пророссийские наемники / styler.rbc.ua/

Полиция Италии пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась вербовкой наемников для террористических псевдореспублик Донбасса.

Об этом сообщает La Repubblica.

Читайте также: Скандальное заявление о российском Крыме: МИД Италии не признает аннексию полуострова

Полиция задержала трех человек, среди них граждане Албании и Молдовы. Им инкриминируют организацию канала вербовки наемников. Задержания проводились в Милане, Парме и Авеллино.

Отмечается, что еще трое подозреваемых предположительно находятся на территории оккупированного Донбасса. Правоохранителям удалось установить их личности: это Андреа Палмери, Габриэле Каругате, и Массимилиано Каваллери. В отношении этих боевиков заочно выдан международный ордер на арест.

На преступную организацию правоохранителям удалось выйти в рамках расследования деятельности ультраправых организаций в регионе Лигурия. Всего же в деле фигурируют 15 человек.

Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Холодницкий возмутился из-за поступка Луценко
 24 мая 2017 , 22:02
Наличный курс валют 15 августа: доллар подешевел до минимума за последний год
 15 августа 2017 , 20:20
Пятов стал одним из лучших голкиперов Евро-2016
 23 июня 2016 , 12:57
Топ-новости: "Динамо" триумфует и проигрывает с "Наполи", срыв матча ЛЧ, умер украинский экс-игрок "Спартака"
 14 сентября 2016 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук