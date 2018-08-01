В Италии полиция закрыла организацию, которая вербовала боевиков на Донбасс

Полиция Италии пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась вербовкой наемников для террористических псевдореспублик Донбасса.

Об этом сообщает La Repubblica.

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Полиция задержала трех человек, среди них граждане Албании и Молдовы. Им инкриминируют организацию канала вербовки наемников. Задержания проводились в Милане, Парме и Авеллино.

Отмечается, что еще трое подозреваемых предположительно находятся на территории оккупированного Донбасса. Правоохранителям удалось установить их личности: это Андреа Палмери, Габриэле Каругате, и Массимилиано Каваллери. В отношении этих боевиков заочно выдан международный ордер на арест.

На преступную организацию правоохранителям удалось выйти в рамках расследования деятельности ультраправых организаций в регионе Лигурия. Всего же в деле фигурируют 15 человек.