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В Італії поліція закрила організацію, яка вербувала бойовиків на Донбас

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Проросійські найманці
Проросійські найманці / styler.rbc.ua/

Поліція Італії припинила діяльність злочинного угруповання, яке займалося вербуванням найманців для терористичних псевдореспублік Донбасу.

Про це повідомляє La Repubblica.

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Поліція затримала трьох осіб серед них громадяни Албанії та Молдови. Їм інкримінують організацію каналу вербування найманців. Затримання проводилися в Мілані, Пармі і Авелліно.

Зазначається, що ще троє підозрюваних ймовірно знаходяться на території окупованого Донбасу. Правоохоронцям вдалося встоновити їхні особи: це Андреа Палмері, Габріеле Каругате, і Массіміліано Каваллері. Відносно цих бойовиків заочно виданий міжнародний ордер на арешт.

На злочинну організацію правоохоронцям вдалося вийти в рамках розслідування діяльності ультраправих організацій в регіоні Лігурія. Всього ж, в справі фігурують 15 осіб.

Теги: Новини України Новини політики Поліція Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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