Скандальна заява про російський Крим: МЗС Італії не визнає анексію півострова

Міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі заявив, що Італія не визнає російську анексію Криму і притримує санкції Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє ANSA.

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"Уряд вважає, що норми міжнародного права завжди повинні дотримуватися... Італія не визнала регіональну владу, призначену в березні 2014 року", – заявив глава МЗС.

Нещодавна зі схожою заявою виступив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа. Він зазначив, що позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України залишається чіткою та послідовною.

Однак, очільник італійського міністерства внутрішніх справ та глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що анексія Криму була законною, а в Україні у 2014 році відбулася "псевдореволюція".