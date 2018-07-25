20:07
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

Скандальна заява про російський Крим: МЗС Італії не визнає анексію півострова

246 Читать новость на русском
Міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі
Міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі / Соцмережі

Міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі заявив, що Італія не визнає російську анексію Криму і притримує санкції Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє ANSA.

Читайте також: Як італійські політики зреагували на скандальну заяву про Крим

"Уряд вважає, що норми міжнародного права завжди повинні дотримуватися... Італія не визнала регіональну владу, призначену в березні 2014 року", – заявив глава МЗС. 

Нещодавна зі схожою заявою виступив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа. Він зазначив, що позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України залишається чіткою та послідовною.

Однак, очільник італійського міністерства внутрішніх справ та глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що анексія Криму була законною, а в Україні у 2014 році відбулася "псевдореволюція".

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
сьогодні, 20:01 Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
Євгенія Мазур 18
На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
сьогодні, 19:29 На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
123
Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
сьогодні, 19:00 Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
Дмитро Гнап 258
Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
сьогодні, 18:06 Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
Анастасія Можаровська 218
Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
сьогодні, 17:01 Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
Блог Соцмережі 4702
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Кількість жертв теракту під Волновахою зросла до 11-ти
 13 січня 2015 , 19:50
На Закарпатті прикордонники перехопили мотодельтаплан із пілотом
 26 вересня 2014 , 10:40
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук