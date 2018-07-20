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Глава МВС Італії заявив, що анексія Криму Росією була законною

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Маттео Сальвіні вважає, що Крим – це російська зона, яка "по праву" належить РФ
Маттео Сальвіні вважає, що Крим – це російська зона, яка "по праву" належить РФ / tass.ru

Очільник італійського міністерства внутрішніх справ та глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що анексія Криму була законною, а в Україні у 2014 році відбулася "псевдореволюція".

Про це італійський міністр заявив в інтерв'ю The Washington Post.

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Був референдум, і 90 відсотків людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації,
– заявив Сальвіні, відповідаючи на ремарку журналіста видання про те, що референдум у Криму в 2014 році був незаконним.

Окрім того, він вважає, що є певні "російські зони", в яких переважає російська мова та культура, тому вони "по праву" мають належати РФ.

"Порівняйте референдум із фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами – подібно арабським революціям. Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", – уточнив політик.

Глава МВС Італії також вважає, що Європі пора зняти усі санкції з Росії, оскільки вони вичерпали себе, а також завдали шкоди італійському експорту.

На запитання журналіста про те, чи справді партія Сальвіні фінансується з боку партії Володимира Путіна "Єдина Росії", політик відповів, що така інформація є фейком.

"Це фейкові новини. Ми подали в суд на тих, хто повідомив про це. Це неправда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або долара", – підкреслив він.

Теги: Новини політики Анексія Криму Євромайдан Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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