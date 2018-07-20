Глава МВД Италии заявил, что аннексия Крыма Россией была законной

Глава итальянского министерства внутренних дел и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что аннексия Крыма была законной, а в Украине в 2014 году состоялась "псевдореволюция".

Об этом итальянский министр заявил в интервью The Washington Post.

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Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации,

– заявил Сальвини, отвечая на ремарку журналиста издания о том, что референдум в Крыму в 2014 году был незаконным.

Кроме того, он считает, что есть определенные "российские зоны", в которых преобладает русский язык и культура, поэтому они "по праву" должны принадлежать РФ.

"Сравните референдум с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными государствами – подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, законно принадлежащих Российской Федерации", – уточнил политик.

Глава МВД Италии также считает, что Европе пора снять все санкции с России, поскольку они исчерпали себя, а также нанесли ущерб итальянскому экспорту.

На вопрос журналиста о том, действительно ли партия Сальвини финансируется со стороны партии Владимира Путина "Единая России", политик ответил, что такая информация является фейком.

"Это фейковые новости. Мы подали в суд на тех, кто сообщил об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни рубля или доллара", – подчеркнул он.