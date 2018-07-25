Скандальное заявление о российском Крыме: МИД Италии не признает аннексию полуострова

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что Италия не признает российскую аннексию Крыма и поддерживает санкции Европейского Союза против России.

Об этом сообщает ANSA.

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"Правительство считает, что нормы международного права всегда должны соблюдаться ... Италия не признала региональную власть, назначенную в марте 2014 года", – заявил глава МИД.

Недавняя с похожим заявлением выступил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия. Он отметил, что позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается четкой и последовательной.

Однако, глава итальянского министерства внутренних дел и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что аннексия Крыма была законной, а в Украине в 2014 году состоялась "псевдореволюция".