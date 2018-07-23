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Заявление про российский Крым: посол объяснил, как Италия относится к целостности Украины

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Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа
Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа / inozmi.info

Позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается четкой и последовательной.

Об этом заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"Позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, что Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавними мероприятиями, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки", – заявил Посол.

Посла пригласили на встречу для разъяснений в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в отношении Украины.

Со стороны МИД Украины было отмечено, что Украина рассчитывает, что Италия и впредь будет способствовать сохранению единой позиции ЕС относительно поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Напомним, что глава итальянского министерства внутренних дел и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что аннексия Крыма была законной, а в Украине в 2014 году состоялась "псевдореволюция".

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма МИД Украины
Источник: 24 Канал
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