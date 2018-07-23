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Скандальна заява про російський Крим: посол пояснив, як Італія ставиться до цілісності України

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Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа
Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа / inozmi.info

Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України залишається чіткою та послідовною.

Про це заявив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, повідомляє перс-служба Міністерства закордонних справ України.

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"Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України чітка та послідовна, про що Італією офіційно заявлено на всіх міжнародних майданчиках, включно з недавніми заходами, що відбулися в рамках ЄС, НАТО та Сімки", – заявив Посол.

Посла запросили на зустріч для роз'яснень у зв'язку з неприпустимими висловлюваннями міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні щодо України.

З боку МЗС України було зазначено, що Україна розраховує, що Італія й надалі сприятиме збереженню єдиної позиції ЄС щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, що очільник італійського міністерства внутрішніх справ та глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що анексія Криму була законною, а в Україні у 2014 році відбулася "псевдореволюція".

Теги: Новини України Новини політики МЗС України Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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