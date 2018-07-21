"Він змушує нас сваритись з Україною": в Італії розкритикували висловлювання глави МВС

У Італії розкритикували скандальні висловлювання глави Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні щодо анексії Криму та Революції гідності в Україні.

Про це повідомляє Diario del Web.

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Критику у сторону Сальвіні висловив член дирекції опозиційної до популістського уряду Італії Демократичної партії П'єро Фассіно.

"Тепер черга дійшла до України. Не вдовольнившись сваркою з половиною Європи, невгамовний Сальвіні змушує нас сваритись з Україною. Комусь слід нагадати йому, що "багато ворогів та багато честі" привели Італію до катастрофи", – заявив Фассіно.

Нагадаємо, що очільник італійського міністерства внутрішніх справ та глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що анексія Криму була законною, а в Україні у 2014 році відбулася "псевдореволюція".