Ірина Геращенко прокоментувала заяву глави МВС Італії щодо Криму
З'явилася реакція першого заступника Голови Верховної Ради Ірини Геращенко на заяву глави ВМС Маттео Сальвіні, який сказав, що анексія Криму Росією була законною.
Відповідний запис опубліковано на сторінці Ірини Геращенко у Facebook.
Читайте також: Глава Нацрозвідки США не знав, що Трамп запросив Путіна у Білий дім, – ЗМІ
Нагадаємо, що очільник італійського міністерства внутрішніх справ та глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що анексія Криму була законною, а в Україні у 2014 році відбулася "псевдореволюція".
Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що лобісти Кремля перевіряють ЄС на міцність.
В стрічці нова зрада – міністр ВС Італії підтримав кримський "референдум" й посмів сказати брудні слова про Революцію Гідності. Реакція МЗС України обов'язково буде, звичайно, але ця заява зроблена зараз невипадково (на тлі нищівної критики гельсінського саміту в ЄС і в світових ЗМІ), й не вона найстрашніше. В Італії до влади прийшла коаліція, в угоді якої записано – скасування санкцій ЄС проти РФ. Й лобісти Кремля зроблять все, аби зняти санкції, вони перевірятимуть ЄС на міцність,
– написала вона.
Геращенко також зауважила, що владі знадобиться чимало сил, аби продовжити з ЄС діалог щодо політики санкцій, які прив'язані до виконання РФ Мінських угод.