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Ирина Геращенко прокомментировала заявление главы МВД Италии относительно Крыма

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Геращенко заявила, что лоббисты Кремля проверяют ЕС на прочность
Геращенко заявила, что лоббисты Кремля проверяют ЕС на прочность / politeka.net

Появилась реакция первого заместителя Председателя Верховной Рады Ирины Геращенко на заявление главы ВМС Маттео Сальвини, который сказал, что аннексия Крыма Россией была законной.

Соответствующая запись опубликована на странице Ирины Геращенко в Facebook.

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Напомним, что глава итальянского министерства внутренних дел и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что аннексия Крыма была законной, а в Украине в 2014 году состоялась "псевдореволюция".

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что лоббисты Кремля проверяют ЕС на прочность.

В ленте новая измена – министр МВД Италии поддержал крымский "референдум" и посмел сказать грязные слова о Революции Достоинства. Реакция МИД Украины обязательно будет, конечно, но это заявление сделано сейчас случайно (на фоне уничтожающей критики хельсинского саммита в ЕС и в мировых СМИ), и не оно самое страшное. В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано – отмена санкций ЕС против РФ. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность,
– написала она.

Геращенко также отметила, что власти понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ Минских соглашений.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Евромайдан Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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