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Как итальянские политики отреагировали на скандальное заявление о Крыме

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В Италии против аннексии Крыма
В Италии против аннексии Крыма / Фото из открытых источников

Среди итальянских политиков не нашли поддержки пророссийские заявления министра внутренних дела Италии Сальвини.

Об этом рассказала корреспондент "Радио Свободы" в Риме Наталья Кудрик.

"Представитель демократической партии заявил, что этот политик уже поссорил Италию с Европой, с Тунисом был прецедент, теперь еще и с Украиной", – добавила журналист.

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Она отметила, что другой депутат от демократов требует, чтобы премьер-министр страны Джузеппе Конте выступил с объяснением внешней политики Рима по поводу заявлений Сальвини.

Или же Италия считает аннексию Крыма военным вторжением, как ранее заявляли на всех форумах, или же теперь вектор меняется, и Италия становится на сторону агрессора, то есть Владимира Путина, 
– добавила журналист.

Она добавила, что при этом официальной реакции Министерства иностранных дел Италии не было.

Напомним, что глава итальянского министерства внутренних дел и глава правой партии "Лига" Сальвини считает, что аннексия Крыма была законной, а в Украине в 2014 году состоялась "псевдореволюция".

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
Источник: 24 Канал
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