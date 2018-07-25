Як італійські політики зреагували на скандальну заяву про Крим

Серед італійських політиків не знайшли підтримки проросійські заяви міністра внутрішніх справи Італії Маттео Сальвіні.

Про це розповіла кореспондент "Радіо Свободи" в Риму Наталія Кудрик.

"Представник демократичної партії заявив, що цей політик вже посварив Італію з Європою; з Тунісом був прецедент, тепер ще й з Україною", – додала журналіст.

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Вона відзначила, що інший депутат від демократів вимагає, щоб прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте виступив з поясненням зовнішньої політики Риму з приводу заяв Сальвіні.

Або ж Італія вважає анексію Криму військовим вторгненням, як раніше заявляли на всіх форумах, або ж тепер вектор змінюється, і Італія стає на сторону агресора, тобто Володимира Путіна,

– додала журналіст.

Вона додала, що при цьому офіційної реакції Міністерства закордонних справ Італії не було.

Нагадаємо, що очільник італійського міністерства внутрішніх справ та глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що анексія Криму була законною, а в Україні у 2014 році відбулася "псевдореволюція".