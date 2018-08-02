Пророссийские боевики понесли большие потери на Донбассе
За минувшие сутки, 1 августа, российские оккупационные войска больше 20 раз обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины. Вследствие обстрелов 1 и 2 августа, пятеро бойцов получили ранения. Зато, украинские защитники ликвидировали пятерых и ранили четырех пророссийских боевиков.
Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.
Читайте также: "Настоящие" россияне: украинские военные рассказали, кто воюет на стороне оккупантов
"За прошедшие сутки, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось", – говорится в сообщении.
В частности, российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутова и Водяного.
Кроме того отмечается, что в среду было обнаружено отсутствие одного военного подразделения Объединенных сил. Сейчас организованы его поиски.
За минувшие сутки, 1 августа, в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. В текущие сутки, 2 августа, двое наших защитников были ранены. По данным разведки 5 оккупантов погибли и 4 получили ранения,
– добавили в штабе.
Кроме того, сегодня пророссийские боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутова и Широкина. Наряду с этим, оккупанты обстреляли наши позиции возле Водяного из 82-мм миномета.
Выбор редакции
-
Единая УПЦ получит все лавры и храмы Московского патриархата в Украине, – Филаретсегодня, 09:05
-
Главные новости 1 августа: кто убил Олешко, в Киеве изменились тарифы, новые номерные знакисегодня, 08:08
-
При определенных условиях Вакарчук или Зеленский могут выйти во второй тур, – Фесенкосегодня, 07:01