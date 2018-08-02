Пророссийские боевики понесли большие потери на Донбассе

За минувшие сутки, 1 августа, российские оккупационные войска больше 20 раз обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины. Вследствие обстрелов 1 и 2 августа, пятеро бойцов получили ранения. Зато, украинские защитники ликвидировали пятерых и ранили четырех пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось", – говорится в сообщении.

В частности, российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутова и Водяного.

Кроме того отмечается, что в среду было обнаружено отсутствие одного военного подразделения Объединенных сил. Сейчас организованы его поиски.

За минувшие сутки, 1 августа, в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. В текущие сутки, 2 августа, двое наших защитников были ранены. По данным разведки 5 оккупантов погибли и 4 получили ранения,

– добавили в штабе.

Кроме того, сегодня пророссийские боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутова и Широкина. Наряду с этим, оккупанты обстреляли наши позиции возле Водяного из 82-мм миномета.