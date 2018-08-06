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Россияне проводят ротацию на Донбассе ежемесячно и отрабатывают новую тактику боевых действий

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Россияне пытаются маскироваться, но их перемещения фиксируют регулярно
Россияне пытаются маскироваться, но их перемещения фиксируют регулярно / Фото из открытых источников

Ротация российских регулярных войск на Донбассе происходит каждый месяц приблизительно в одни и те же дни, 24-27 числах месяца.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По словам эксперта, такая ротация проходит в одни и те же числа – с 24-го по27-е. В этот период, говорит Снегирев, фиксируются колонны, идущие из Луганска в сторону РФ и наоборот. Недавно активисты зафиксировали движение автобусов со стороны России через Краснодон и Свердловск в Луганск, а оттуда к местам непосредственного базирования.

Как отмечает специалист, россияне сами себя иногда выдают. В частности, недавно коллаборационисты опубликовали видео с "местным" боевиком азиатской внешности, который не смог назвать населенный пункт, где проходят боевые действия. Это еще раз подтверждает, что в ОРДЛО воюют русские.

Регулярные войска РФ, которые полностью обеспечивают командный состав – от самого низа до верхних эшелонов. Зафиксировано 594 подразделения – полк особого назначения внутренних войск России. Эти спецназовцы используют Украину как полигон для отработки боевого слаживания и испытания новых образцов российского оружия. В последнее время они делают акцент на использование так называемых снайперских пар. Это профессионалы, которые применяют оружие большого калибра, и потери украинской армии именно из-за них,
– отмечает Дмитрий Снегирев.

В то же время эксперт отмечает: идентифицировать и зафиксировать перемещение российских военных нелегко. Они все имеют легенды прикрытия, передвигаются только группами и в гражданской одежде.

"Распознать россиян и российскую технику удается с помощью миссии ОБСЕ. На Луганщине вблизи Перевальского района они зафиксировали 17 российских танков. Когда представителей ОБСЕ боевики не пустили в Ровеньки, это подтвердило наличие там российских военных. Похожая ситуация в Бирюково (Криничная). В таких случаях ОБСЕ запускает беспилотник и фиксирует места накоплений россиян и их перемещения", – отметил Снегирев.

Напомним, недавно из оккупированного Луганска была получена информация об очередной ротации российских "отпускников". По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в районе временно оккупированного села Желтое пока расположены отдельные подразделения 594-го ОМСПОН ВВ МВД РФ. В свое время более 200 военнослужащих полка принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики Ичкерия.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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