08:40
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Боевики в Донбассе применили запрещенное оружие: среди украинских бойцов есть раненые

110 Читати новину українською
Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе / Иллюстративное фото

В течение 5 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 40 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг 4 раза применил запрещено минскими соглашениями тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в результате обстрелов российских оккупационных сил 1 украинский военнослужащий получил ранение. При этом, по данным украинской разведки, ликвидировано 2 и ранены 7 пророссийских боевиков.

Читайте также: Россияне проводят ротацию на Донбассе ежемесячно и отрабатывают новую тактику боевых действий

В пресс-центре ООС уточнили, что российские оккупационные силы прицельно били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Под эти обстрелы попали украинские защитники Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, пророссийские боевики обстреляли из 82-миллиметровых минометов позиции бойцов ООС у Луганского и Гнутово, а защитников Лебединского – из 120-милимтерових минометов.

С начала дня 6 августа российские оккупационные силы 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Марьинки и Лебединского. Один боец ​​ООС получил ранение.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
сегодня, 08:01 Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
Анатолій Яворський
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
5 августа, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
5 августа, 20:00 Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
5 августа, 19:30 Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
5 августа, 19:02 Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
Катерина Одарченко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украина заплатила "Газпрому" за октябрьский газ
 11 ноября 2013 , 16:56 2
Пожар на нефтехранилище: Один человек погиб
 9 июня 2015 , 00:46
Топ-новости: В УПЛ может исчезнуть боеспособный клуб, Манчестер Юнайтед согласовал первый летний трансфер
 11 июня 2017 , 07:30
Топ-новости: Шахтер отрывается от Наполи, Боруссия с Ярмоленко позорится против АПОЭЛа
 18 октября 2017 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук