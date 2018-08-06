Боевики в Донбассе применили запрещенное оружие: среди украинских бойцов есть раненые

В течение 5 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 40 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг 4 раза применил запрещено минскими соглашениями тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в результате обстрелов российских оккупационных сил 1 украинский военнослужащий получил ранение. При этом, по данным украинской разведки, ликвидировано 2 и ранены 7 пророссийских боевиков.

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В пресс-центре ООС уточнили, что российские оккупационные силы прицельно били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Под эти обстрелы попали украинские защитники Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, пророссийские боевики обстреляли из 82-миллиметровых минометов позиции бойцов ООС у Луганского и Гнутово, а защитников Лебединского – из 120-милимтерових минометов.

С начала дня 6 августа российские оккупационные силы 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Марьинки и Лебединского. Один боец ​​ООС получил ранение.