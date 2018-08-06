На Донбассе в 8,5 раз выросло количество тяжелого вооружения, – СММ ОБСЕ

По сравнению с июнем на Донбассе в 8,5 раз выросло количество тяжелого вооружения / Фото из открытых источников

По сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентный – в более 200 единиц, или в 8,5 раз – рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на временно оккупированной территории Донецкой области.