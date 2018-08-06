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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Донбассе в 8,5 раз выросло количество тяжелого вооружения, – СММ ОБСЕ

44 Читати новину українською
По сравнению с июнем на Донбассе в 8,5 раз выросло количество тяжелого вооружения
По сравнению с июнем на Донбассе в 8,5 раз выросло количество тяжелого вооружения / Фото из открытых источников

По сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентный – в более 200 единиц, или в 8,5 раз – рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на временно оккупированной территории Донецкой области.

Размещение тяжелого вооружения в этих районах является грубым нарушением Минских договоренностей, информирует штаб ООС.

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В частности, зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона самоходной артиллерии, дивизион буксируваних гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и тому подобное. Такая активность вооруженных формирований РФ привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения,
– говорится в сообщении.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил Оружие ОБСЕ
Источник: 24 канал
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