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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что означает стягивание российских войск на Донбасс

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Россия стягивает к границе с Украиной войска
Россия стягивает к границе с Украиной войска / Фото из открытых источников

Переброска Россией войск к границе с Украиной – еще не подготовка к войне. Для этого нужны определенные предпосылки, которых сейчас нет.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По словам военного, стягивание российских войск к российско-украинской границе может быть усилением группировки на западных границах РФ. С 2015 года Путин формирует восьмую полевую армию, которая де-факто находится на территории Украины. Но рано говорить о том, что Путин может начать масштабное наступление.

Первый признак подготовки к войне: мобилизационный ресурс. Когда десятки тысяч солдат будут сидеть на полигонах и тренироваться, тогда мы будем понимать, что идет накопление человеческого ресурса. Потому что любые наступательные действия – потери, которые надо восполнять. Иначе теряется боеспособность,
– замечает Олег Жданов.

Во-вторых, отмечает эксперт, надо накапливать топливо, боеприпасы, продовольствие, форму, медицину у границ. Потому что во время боевых действий все тратится очень быстро. Плюс для масштабного наступления нужно частично переводить экономику на военные рельсы. Пока всего этого не наблюдается.

Путин делает из себя миротворца. Кроме того, дважды в одну реку войти нельзя. Если Путин решит наступать, то уже не будет так называемых "зеленых человечков", а все будет происходить под российским триколором. В таком случае – это война на европейском континенте – первая после Второй мировой. А этого Путину не простит даже его любимица Меркель,
– убежден Олег Жданов.

По его убеждению, с политической, экономической и финансовой точки зрения Путин на такой шаг не пойдет. Но, конечно, готовым надо быть всегда.

Напомним, по сообщению экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, Российская Федерация усиливает военные части и стягивает на Донбасс тяжелое вооружение, чтобы усилить собственные позиции на границе с оккупированными территориями ОРДЛО.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил Владимир Путин
Источник: 24 канал
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